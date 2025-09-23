Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів України та США.

Що сказав Трамп про Україну?

Дональд Трамп зустрівся із Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня. Під час спілкування з медіа, президент США похвалив Україну.

Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, що під час зустрічі президент України заявив, що українські військові за останні тижні звільнили 360 квадратних кілометрів території. За його словами, підрозділам також вдалося оточити близько тисячі російських солдатів.

Зеленський підкреслив, що Україна прагне повернути всіх своїх воїнів, але додав, що "в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати".

