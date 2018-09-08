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Зустріч лідера КНДР і Путіна: з'явилася важлива заява

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Кім Чен Ин заявив про готовність зустрітися з Путіним
Кім Чен Ин заявив про готовність зустрітися з Путіним / Getty Images

Голова Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про готовність здійснити візит до Росії. Сталося це під час його зустрічі зі спікером Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс".

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Як підкреслюється, Матвієнко, зокрема, передала Кім Чен Ину послання від президента Росії Володимира Путіна, натомість північнокорейський керівник у відповідь підтвердив готовність відвідати РФ з візитом.

"Я виконала доручення Володимира Путіна, передала його послання. У відповідь він сказав, що підтверджує готовність і його бажання приїхати з офіційним візитом до Росії, оскільки Володимир Володимирович запросив його офіційно", – зазначила політикиня.

Водночас вона додала, що Кім Чен Ин не хоче відкладати візит і зараз дипломатичними каналами розпочнеться узгодження часу та місця цього візиту.

Він сказав, що для нього є вкрай важливою зустріч з президентом Росії: "Ми повинні у двосторонньому плані обговорити стратегію та перспективу нашої співпраці, і, звичайно ж, я хотів би з ним обговорити цілу низку важливих, серйозних питань міжнародного порядку денного". При цьому підкреслив, що Росія грає вкрай важливу роль в політико-дипломатичному врегулюванні ядерної проблеми Корейського півострова, що наші підходи, а також підходи очільника держави Північної Кореї збігаються,
– переконує Матвієнко.

Нагадаємо, на початку серпня президент Росії Володимир Путін написав Кім Чен Ину з нагоди річниці визволення Північної Кореї. У листі він, зокрема, зазначив, що є готовим зустрітися лідером КНДР найближчим часом.

Теги: Новини Росії Новини політики КНДР Володимир Путін Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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