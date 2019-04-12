Порошенко зустрівся з Макроном у Франції: фото, відео

Президент України Петро Порошенко, який балотується на другий термін, зустрівся у Парижі з своїм колегою, президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили політичну ситуацію в Україні та її завдання на майбутнє.

Зустріч Порошенка і Макрона пройшла у Єлисейському палаці за участю Республіканської гвардії. Французький президент нагадав, що Париж прихильний до України, і хоче бачити, як вона рухається уперед.

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У Єлисейському палаці зауважили – ці переговори не є винятковими, хоча і відбулися за 9 днів до другого туру президентських виборів в Україні.

Зауважимо, президент Франції 12 квітня також провів зустріч з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським. Вона пройшла у неформальній обстановці.

Перші фото з місця зустрічі Петра Порошенка та Емануеля Макрона:



Петро Порошенко та Емануель Макрон, зустріч президентів 12 квітня 2019 року у Франції

Дивіться відео, як Емануель Макрон зустрічав Петра Порошенка:

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Що обіцяє зробити Порошенко, якщо вдруге стане президентом

Коли відбудеться другий тур виборів президента?21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести дебати, які мали б дати українцям відповіді на низку запитань.



Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.