Зеленський і Макрон зустрілися у Франції: фото та відео
Кандидат у президенти України та шоумен Володимир Зеленський приїхав до Єлисейського палацу для зустрі із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про теми розмов політиків наразі інформації немає.
Володимир Зеленський приїхав до Парижа у п'ятницю, 12 квітня. Зустріч між ним та французьким лідером відбулася у Єлисейському палаці і не без затримок – французькі політики спізнились на півгодини.
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У штабі Зеленського зазначили, що із Зеленським приїхали екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка і керівник виборчого штабу Іван Баканов.
Автомобіль із Зеленський приїхав до Єлисейського палацу
Авто із Зеленським заїхало у ворота палацу
Зеленський приїхав до Єлисейського палацу: відео
Деталі зустрічі наразі невідомі. Однак у Макрона пояснили, що мета розмови – нагадування про підтримку України і бажання бачити її рух вперед.
Зеленський та Макрон у Єлисейському палації/ Джерело: прес-служба кандидата
Зеленський зустрівся із Макроном: дивіться відео
Зазначимо, у цей день із Макроном зустрінеться також чинний президент України Петро Порошенко. Ця зустріч буде більш офіційною – лідер Франції прийматиме Порошенка разом із Республіканською гвардією.