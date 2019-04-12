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      Зеленський і Макрон зустрілися у Франції: фото та відео

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      Зустріч Зеленського з Макроном - відео та фото зустрічі 12 квітня 2019
      Зеленський і Макрон зустрілися у Парижі / Getty Images

      Кандидат у президенти України та шоумен Володимир Зеленський приїхав до Єлисейського палацу для зустрі із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про теми розмов політиків наразі інформації немає.

      Володимир Зеленський приїхав до Парижа у п'ятницю, 12 квітня. Зустріч між ним та французьким лідером відбулася у Єлисейському палаці і не без затримок – французькі політики спізнились на півгодини. 

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      У штабі Зеленського зазначили, що із Зеленським приїхали екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка і керівник виборчого штабу Іван Баканов.


      Автомобіль із Зеленський приїхав до Єлисейського палацу


      Авто із Зеленським заїхало у ворота палацу

      Зеленський приїхав до Єлисейського палацу: відео

      Деталі зустрічі наразі невідомі. Однак у Макрона пояснили, що мета розмови – нагадування про підтримку України і бажання бачити її рух вперед.


      Зеленський та Макрон у Єлисейському палації/ Джерело: прес-служба кандидата

      Зеленський зустрівся із Макроном: дивіться відео

      Зазначимо, у цей день із Макроном зустрінеться також чинний президент України Петро Порошенко. Ця зустріч буде більш офіційною – лідер Франції прийматиме Порошенка разом із Республіканською гвардією.

      У Єлисейському палаці стверджують – ці переговори не є винятковими, хоча і відбудуться за 9 днів до другого туру президентських виборів в Україні.

      Коли відбудеться другий тур виборів президента?21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести дебати, які мали б дати українцям відповіді на низку запитань.

      Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.


      Результати першого туру виборів
       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Еммануель Макрон Новини Франції
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