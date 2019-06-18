Зустріч "нормандської четвірки", яка може завершити війну на Донбасі, запланована на 12 липня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень.

До "нормандської четвірки" входить Україна, Німеччина, Франція та Росія. Володимир Зеленський на спільному з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу заявив, що хоче, аби зустріч відбулася терміново.

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"Віримо в перемогу і припинення війни", – наголосив президент України.

У свою чергу канцлер Німеччини додала, що Німеччина та Франція готові до такої зустрічі. Лідери країн шукають можливість якнайшвидше зустрітися.

12 липня буде зустріч радників у Мінському форматі,

– заявила Меркель.

Канцлер сказала, що вона радіє поновленню роботи у нормандському форматі.

17 червня Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Францію. Президент Франції підтримуватиме Україну у всіх її намірах щодо розв'язання конфлікту на Донбасі та у її діалозі з Росією. Крім того, Париж готовий провести засідання у нормандському форматі.

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Що таке нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Почалися вони 6 червня 2014 року, а отримали таку назву, тому що перша зустріч очільників цих вищезазначених держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.