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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Зустріч "нормандської четвірки", яка може завершити війну на Донбасі, запланована на 12 липня

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      Зустріч нормандської четвірки 12 липня 2019 - деталі
      Зустріч "Нормандської четвірки" запланована на 12 липня / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень.

      До "нормандської четвірки" входить Україна, Німеччина, Франція та Росія. Володимир Зеленський на спільному з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу заявив, що хоче, аби зустріч відбулася терміново.

      Важливо: Зеленський відвідав Німеччину з офіційним візитом: підсумки

      "Віримо в перемогу і припинення війни", – наголосив президент України.

      У свою чергу канцлер Німеччини додала, що Німеччина та Франція готові до такої зустрічі. Лідери країн шукають можливість якнайшвидше зустрітися.

      12 липня буде зустріч радників у Мінському форматі,
      – заявила Меркель.

      Канцлер сказала, що вона радіє поновленню роботи у нормандському форматі.

      17 червня Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Францію. Президент Франції підтримуватиме Україну у всіх її намірах щодо розв'язання конфлікту на Донбасі та у її діалозі з Росією. Крім того, Париж готовий провести засідання у нормандському форматі.

      Про поїздку у Францію: Офіційний візит Зеленського до Парижа: про що президент України домовився з Макроном

      Що таке нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Почалися вони 6 червня 2014 року, а отримали таку назву, тому що перша зустріч очільників цих вищезазначених держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Війна на Донбасі Нормандський формат Новини Росії Новини Франції Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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