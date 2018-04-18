Трамп розповів деталі зустрічі Кім Чен Ина та Помпео

Президент США Дональд Трамп підтвердив що колишній директор ЦРУ Майк Помпео провів таємну зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це пише Трамп у Twitter.

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Майк Помпео зустрівся з Кім Чен Ином у Північній Кореї минулого тижня. Зустріч пройшла вдало, побудувались хороші відносини. Деталі (майбутньої) зустрічі (Трампа і Кім Чен Ина) проробляються. Денукларизація стане чудовою річчю для всього світу – і для Північної Кореї!

– написав Дональд Трамп.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г.

Нагадаємо, директор ЦРУ Майк Помпео таємно зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.Повідомляється, що Помпео їздив до Пхеньяну. Ймовірно, він обговорював з очільником Північної Кореї майбутню зустріч останнього з президентом Дональдом Трампом.