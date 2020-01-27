Зустріч Помпео і Зеленського: про що говоритимуть і чому це важливо для України
Між Україною та Сполученими Штатами досі відкрито безліч важливих питань. Скандальна телефонна розмова Трампа і Зеленського, нерухомість Коломойського у США, співпраця з МВФ, військова допомога тощо. Про що розмовлятимуть Держсекретар США Майк Помпео та Зеленський на зустрічі 30 січня – далі у статті.
США і Коломойський
Ігор Коломойський є одним зі співвласників групи "Приват", до якої входить близько 100 підприємств в Україні та світі. Це – легальна частина бізнесу олігарха.
Крім цього, йому закидають володіння нерухомістю в американському місті Клівленд, а також низку промислових об’єктів у Сполучених Штатах. Про це повідомило чинне керівництво "Приватбанку" у позові до суду штату Делавер.
В справі йдеться про 470 мільярдів доларів, що нібито пройшли фіктивними рахунками кіпрських фірм Коломойського за 10 років. Щодо безпосередньо привласненої суми, то в матеріалах справи фігурує інформація про 622 мільйони доларів, за які бізнесмен скуповував нерухомість та заводи у США.
Частина звіту аналітичної компанії Atlantic Council, на який посилається керівництво "ПриватБанку"
Фрагмент із матеріалів справи Коломойського
Якщо факти, викладені у звіті, підтвердяться на суді, то це буде найбільший в історії випадок з "відмивання" грошей у світі.
Американське аналітичне видання Dailybeast повідомило, що ФБР уже веде розслідування щодо активів Коломойського. Утім, офіційно звинувачення ніхто не пред’являв.
Справа Коломойського з "Приватбанком" є дуже важливою для подальшого розвитку української економіки та відносин зі Сполученими Штатами. Експерт з Atlantic Council Андрес Аслунд зазначив, що якщо олігарху повернуть "Приватбанк", то Україна втратить довіру міжнародних кредиторів. Це, зокрема, пов’язано з безліччю інших позовів на Коломойського від Нацбанку до Лондонського суду.
Слова Андерса Аслунда щодо справи "Приватбанку" – відео:
Свою чітку позицію позначив і Міжнародний валютний фонд, який почав вимагати від української влади неповернення "Приватбанку" попередньому власнику. На співпрацю з МВФ пішов уряд Олексія Гончарука, що є небажаним розвитком подій для Коломойського.
Через скандал із можливим "відмиванням" грошей та конфліктом із МВФ, у Сполучених Штатах з недовірою ставляться до Коломойського. Це чудово демонструють опубліковані матеріали бізнесмена Лева Парнаса, який пішов на співпрацю з Конгресом у справі імпічменту Трампа. У представлених записках містяться слова до невідомого адресата: "налагодь спілкування із Зеленським (без Пінчука та Коломойського)".
Нотатки, надані Парнасом як докази у Конгрес США
Нотатки, надані Парнасом як докази у Конгрес США
Інтереси Коломойського та США перехрещуються в Україні, а отже американці побоюються, що олігарх може чинити вплив на Офіс Президента. Сам Коломойський окреслив свою позицію щодо Сполучених Штатів під час інтерв’ю NewYorkTimes, коли заявив про готовність співпрацювати з Росією та відмовитись від курсу на ЄС та НАТО, а також від співпраці з МВФ.
Імпічмент Дональда Трампа
Восени 2019 року президент Зеленський неочікувано став частиною великого політичного скандалу в США. Під час телефонної розмови американський президент нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
Справа в тім, що до цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа Джо Байдена. Розслідування зіграло б на руку Трампу на майбутніх президентських виборах, адже був би інформаційний привід для дискредитації супротивника.
Однак, зберегти розмову у таємниці не вдалося. Дії Трампа назвали грубим порушенням Конституції, бо він фактично тиснув на лідера іншої держави у власних політичних цілях. Щодо нього почалось розслідування. Повну стенограму розмови українською читайте тут.
Паралельно з розслідуванням у США почалось безліч кулуарних заворушень між групами впливу демократів та республіканців. Сторони намагаються отримати якомога більше інформаційних приводів для обгрунтування своєї позиції та дискредитації опонента. Американські ЗМІ тримають на прицілі кожну заяву українських політиків, що стосується цієї справи.
Зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні / Фото: ТАСС
Тепер мова йде не про відносини у форматі США-Україна, а скоріше демократи-республіканці-українські політики. Наближені до Трампа республіканці наполягають на продовжені розслідування щодо сина Байдена, а Україна намагається балансувати між двома політсилами, щоб не робити ставку на конкретного кандидата перед виборами.
У справі імпічменту задіяно безліч українських чинних та екс-високопосадовців, а тому нагальних питань до влади доволі багато.
Військова допомога
Співпраця у військовій царині – чи не найважливіший напрямок американсько-українських відносин. В липні адміністрація Трампа заморозила 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Примітно, що це сталося за декілька годин після горезвісної телефонної розмови Трампа і Зеленського.
Є всі підстави вважати, що "замороження" допомоги та розмова Трампа із Зеленським між собою пов’язані. Трамп міг розморозити дотації в обмін на розслідування проти компанії сина Джо Байдена. Однак, офіційний привід для замороження виплат – "перевірка ефективності використання коштів в контексті інтересів США".
Розморозили військову допомогу поетапно. Спочатку 11 вересня, а інші дві частини – після публікації стенограми розмови Трампа і Зеленського 27 і 30 вересня. У Рахунковій палаті США заявили, що блокування виплат Україні було незаконним
Отже, ця ситуація продемонструвала, що в теорії політики Сполучених Штатів можуть використовувати військову допомогу як важіль впливу на українську владу.
Протиракетні комплекси Javelin, придбані у США / Фото: ТСН
Держсекретар США Майк Помпео в інтерв’ю американським журналістам стверджував: "Барак Обама видавав Україні сухпайки, ми ж – даємо "Джавеліни". Він заявив, що попередня адміністрація США нічого не зробила для викорінення корупції в Україні, а тепер "над цим працюють і працюватимуть надалі".
В Україні Помпео планував зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.
Про що питатиме Помпео?
Експерт з центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 каналу, що варто чекати Зеленському від зустрічі з Помпео. З його слів, першочергово держсекретар застерігатиме від впливу олігархів на Офіс Президента.
Для США дуже болючою виявилася історія співпраці українських політиків з олігархами. Це те, від чого Помпео застерігатиме Зеленського – від великої дружби з Коломойським, Пінчуком і, можливо, з Фірташем. Вони є досить активними діячами в американських кулуарних подіях, пошуку компроматів на кандидатів в президенти США тощо. Це фактично втручання в політику Штатів і це матиме негативні наслідки.
– сказав Божко.
Загалом політолог виокремлює такі основні актуальні напрямки в українсько-американських відносинах:
- Оборона.
- Підвищення ефективності роботи інститутів.
- Боротьба з корупцією.
- Реформи судових органів.
- Позбавлення СБУ функцій так званого "захисту економіки".
Божко пояснює, що позбавлення Служби безпеки функцій "захисту економіки" є принципово важливим питанням для протидії корупції. З його слів, додаткові повноваження дають змогу СБУ тиснути на підприємства, що є вкрай небажаним для американських інвесторів.
"Окремо може бути підкреслене і питання "Приватбанку", США можуть зажадати від України однозначних гарантій що його не буде повернено Коломойському", – підсумував експерт.