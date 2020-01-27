Зустріч Помпео і Зеленського: про що говоритимуть і чому це важливо для України

Між Україною та Сполученими Штатами досі відкрито безліч важливих питань. Скандальна телефонна розмова Трампа і Зеленського, нерухомість Коломойського у США, співпраця з МВФ, військова допомога тощо. Про що розмовлятимуть Держсекретар США Майк Помпео та Зеленський на зустрічі 30 січня – далі у статті.

США і Коломойський

Ігор Коломойський є одним зі співвласників групи "Приват", до якої входить близько 100 підприємств в Україні та світі. Це – легальна частина бізнесу олігарха.

Крім цього, йому закидають володіння нерухомістю в американському місті Клівленд, а також низку промислових об’єктів у Сполучених Штатах. Про це повідомило чинне керівництво "Приватбанку" у позові до суду штату Делавер.

В справі йдеться про 470 мільярдів доларів, що нібито пройшли фіктивними рахунками кіпрських фірм Коломойського за 10 років. Щодо безпосередньо привласненої суми, то в матеріалах справи фігурує інформація про 622 мільйони доларів, за які бізнесмен скуповував нерухомість та заводи у США.



Частина звіту аналітичної компанії Atlantic Council, на який посилається керівництво "ПриватБанку"





Фрагмент із матеріалів справи Коломойського

Фрагмент із матеріалів справи Коломойського

Якщо факти, викладені у звіті, підтвердяться на суді, то це буде найбільший в історії випадок з "відмивання" грошей у світі.

Американське аналітичне видання Dailybeast повідомило, що ФБР уже веде розслідування щодо активів Коломойського. Утім, офіційно звинувачення ніхто не пред’являв.

Справа Коломойського з "Приватбанком" є дуже важливою для подальшого розвитку української економіки та відносин зі Сполученими Штатами. Експерт з Atlantic Council Андрес Аслунд зазначив, що якщо олігарху повернуть "Приватбанк", то Україна втратить довіру міжнародних кредиторів. Це, зокрема, пов’язано з безліччю інших позовів на Коломойського від Нацбанку до Лондонського суду.

Слова Андерса Аслунда щодо справи "Приватбанку" – відео: