Зустріч Порошенка і єпископів УПЦ МП зірвалася: архієреї не приїхали

Зустріч Петра Порошенка із єпископами УПЦ МП не відбулась. Архієреї Української православної церкви Московського Патріархату так і не приїхали до Українського дому.

Про це заявив прес-секретар Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря у своєму Facebook.

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Архієпископ наголошує, що Синод Московського патріархату отримав із Кремля очевидний натяк. За його словами, архієреї рішенням Синоду позбудуться посади, якщо не підкориться розпорядженням митрополії.

У той час, як о 14 годині в Українському домі мала би розпочатися зустріч Президента України з єпископатом Московського Патріархату, запрошені на неї архієреї сидять за зачиненими дверима в Лаврі,

– зазначає він.

При цьому Зоря наголосив, що проведення зустрічі на території Лаври не планувалось. Однак, за його словами, пов'язаний з депутатом Вадимом Новинським архієрей УПЦ МП Антоній Паканич спеціально розсилав запрошення на зустріч саме у цьому місці.

"Це місце на момент розсилки листа не було погоджене – щоби примусити Главу держави слідувати їхнім умовам. Відповідний лист "зливається" у ЗМІ", – пише Зоря.

До того ж, як зазначає архієпископ, одночасно із запланованою зустріччю в Українському домі в УПЦ МП навмисне оголосили проведення Собору єпископів.

Зауважу, що його проведення ніяк не анонсувалося. Виглядає так, що єдина причина раптового скликання Собору – те, що за Статутом участь в ньому для архієреїв є обов‘язковою. Тож Собор – просто метод утримувати єпископів у Лаврі та не дати їм можливість самостійно поїхати до Президента,

– пояснив архієпископ.

Він наголошує, що демонстративний демарш керівництва Московського патріархату в Україні влаштований для того, аби продемонструвати керівництву держави зневагу через підтримку з боку Москви.

Натомість "Українська правда" пише, що митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) не знає, чи дійсно зустріч з президентом зірвалася. Таку ж відповідь дали УП в адміністрації президента.

Прес-служба церковного відомства повідомляє, що на Соборі єпископів УПЦ МП з 90 єпархіальних і вікарних архієреїв присутні 83, зокрема, митрополит Онуфрій.

За підсумками Собору, УПЦ МП опублікувала заяву, де йдеться, що Собор прийняв рішення зустрітися з президентом на території Києво-Печерської Лаври. Там також стверджують, що Порошенка повідомили про рішення Собору.

"Про це рішення Собору єпископів було одразу повідомлено Президенту. Однак, Президент від зустрічі відмовився", ​– йдеться у повідомленні.

Російське видання ТАСС пише, що зустріч зірвалася з посилання на слова єпископа Климента.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що представники Української православної церкви Московського патріархату планують 13 листопада зустрітися з Президентом Петром Порошенком. в УПЦ МП наголосили, що участь для архієреїв є обов'язковою.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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