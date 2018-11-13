Зустріч Порошенка і єпископів УПЦ МП зірвалася: архієреї не приїхали
Зустріч Петра Порошенка із єпископами УПЦ МП не відбулась. Архієреї Української православної церкви Московського Патріархату так і не приїхали до Українського дому.
Про це заявив прес-секретар Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря у своєму Facebook.
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Архієпископ наголошує, що Синод Московського патріархату отримав із Кремля очевидний натяк. За його словами, архієреї рішенням Синоду позбудуться посади, якщо не підкориться розпорядженням митрополії.
У той час, як о 14 годині в Українському домі мала би розпочатися зустріч Президента України з єпископатом Московського Патріархату, запрошені на неї архієреї сидять за зачиненими дверима в Лаврі,
– зазначає він.
При цьому Зоря наголосив, що проведення зустрічі на території Лаври не планувалось. Однак, за його словами, пов'язаний з депутатом Вадимом Новинським архієрей УПЦ МП Антоній Паканич спеціально розсилав запрошення на зустріч саме у цьому місці.
"Це місце на момент розсилки листа не було погоджене – щоби примусити Главу держави слідувати їхнім умовам. Відповідний лист "зливається" у ЗМІ", – пише Зоря.
До того ж, як зазначає архієпископ, одночасно із запланованою зустріччю в Українському домі в УПЦ МП навмисне оголосили проведення Собору єпископів.
Зауважу, що його проведення ніяк не анонсувалося. Виглядає так, що єдина причина раптового скликання Собору – те, що за Статутом участь в ньому для архієреїв є обов‘язковою. Тож Собор – просто метод утримувати єпископів у Лаврі та не дати їм можливість самостійно поїхати до Президента,
– пояснив архієпископ.
Він наголошує, що демонстративний демарш керівництва Московського патріархату в Україні влаштований для того, аби продемонструвати керівництву держави зневагу через підтримку з боку Москви.
Натомість "Українська правда" пише, що митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) не знає, чи дійсно зустріч з президентом зірвалася. Таку ж відповідь дали УП в адміністрації президента.
Прес-служба церковного відомства повідомляє, що на Соборі єпископів УПЦ МП з 90 єпархіальних і вікарних архієреїв присутні 83, зокрема, митрополит Онуфрій.
За підсумками Собору, УПЦ МП опублікувала заяву, де йдеться, що Собор прийняв рішення зустрітися з президентом на території Києво-Печерської Лаври. Там також стверджують, що Порошенка повідомили про рішення Собору.
"Про це рішення Собору єпископів було одразу повідомлено Президенту. Однак, Президент від зустрічі відмовився", – йдеться у повідомленні.
Російське видання ТАСС пише, що зустріч зірвалася з посилання на слова єпископа Климента.
Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що представники Української православної церкви Московського патріархату планують 13 листопада зустрітися з Президентом Петром Порошенком. в УПЦ МП наголосили, що участь для архієреїв є обов'язковою.
11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.
Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.
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