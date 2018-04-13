Зустріч Порошенка, Меркель і Макрона: Президент України озвучив теми розмови

На запланованій зустрічі лідерів Німеччини, Франції та України в Аахені у травні 2018 року буде розглянуто, зокрема, питання безпеки.

Про це Президент України Петро Порошенко розповів в інтерв'ю українським телеканалам, яке вийде в ефір у п'ятницю ввечері.

Напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель анонсувала переговори лідерів України, Німеччини і Франції, які повинні відбутися в Аахені у травні 2018 року.

"Звичайно, коли Президента України запрошують в Аахен, там буде присутня велика кількість міжнародних лідерів, і там будуть проведені консультації в тому числі і щодо питань безпеки", – сказав Порошенко.

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За словами глави Української держави, не існує жодних аахенських "трійок" або "двійок".

Є факт, коли Україна використовуватиме будь-які міжнародні формати, починаючи від Генеральної асамблеї ООН, Ради безпеки ООН. Нещодавно було прийнято постанову ЮНЕСКО про спостереження за абсолютно грубою поведінкою Росії на території окупованого Криму, рішення Ради з прав людини ООН, рішення щодо міжнародного суду. Всі міжнародні майданчики – для захисту національних інтересів України,

– наголосив Порошенко.

До слова, у своєму інтерв’ю Президент України також вкотре наголосив на тому, що миротворча місія ООН повинна бути введена на всю територію окупованого Донбасу. При цьому він зазначив, що коли Росія дасть згоду на це, Україна винесе питання на засідання Ради безпеки ООН.