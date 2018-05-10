Зустріч Порошенка, Меркель і Макрона: сторони обговорили миротворців і санкції за вибори у Криму

Президент України Петро Порошенко сповістив, що обговорив 10 травня в Аахені з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном "дорожню карту" імплементації мінських угод з обов'язковим залученням миротворчої місії ООН.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми ретельно обговорили можливі наші кроки, "дорожню карту" імплементації мінських домовленостей з обов'язковим елементом використання миротворців", – сказав Порошенко після зустрічі.

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Глава Української держави зазначив, що як показує практика, компонент безпеки мінських угод "неможливо виконати без повноцінної миротворчій місії на окупованому Донбасі".

За словами Порошенка, Меркель і Макрон підтримали цю позицію, що раніше зробили і США.

Президент України також переконаний, що Росія повинна підтримати проект резолюції Ради безпеки ООН з урахуванням мінських домовленостей і введення миротворчої місії на окуповану територію Донбасу.

Ми чітко заявляємо, що росіяни повинні підтримати проект резолюції, де було б чітко зафіксована "дорожня карта" з урахуванням мінських домовленостей і з урахуванням миротворців, і це повинно бути включено в рішення Ради безпеки ООН. Це для нас абсолютно ключова позиція,

– заявив Порошенко.

Окрім того, український лідер обговорив з Макроном і Меркель введення санкцій проти Росії за проведення незаконних виборів на території анексованого Криму.

Очевидно, ми говорили про деокупацію (Криму) і введення санкцій за незаконне проведення виборів... Ми координуємо дії, оскільки санкції щодо імплементації мінських угод і припинення агресії Росії на Донбасі нерозривно пов'язані з пакетом санкцій за незаконну анексію Криму,

– заявив Порошенко.