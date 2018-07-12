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Зустріч Трампа і Путіна у Гельсінкі: відомо про ще одні переговори на високому рівні

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Зустріч Трампа і Путіна запланована на 16 липня у Гельсінкі
Зустріч Трампа і Путіна запланована на 16 липня у Гельсінкі / Getty images

Окрім зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, 16 липня у Гельсінкі запланована також зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова з державним секретарем США Майком Помпео.

Про це йдеться у заяві, яку поширила речниця Держдепу США Хезер Нойерт.

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Зокрема, у документі йдеться, що держсекретар США Майкл Помпео буде супроводжувати президента Дональда Трампа в Гельсінкі на зустрічі президента з президентом Росії Володимиром Путіним 16 липня.

В рамках цього візиту у глави Держдепу запланована зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

"У Гельсінкі держсекретар Помпео зустрінеться з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, щоб обговорити низку актуальних питань, які стосуються Росії та США", – зазначено у прес-релізі Держдепу.

Окрім Лаврова, Помпео також планує зустрітись з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні.

12 липня в рамках саміту НАТО у Брюсселі відбулась зустріч Дональда Трампа з президентом України Петром Порошенком.

Теги: Дональд Трамп Розлучення Путіна Майк Помпео Сергій Лавров Новини США Новини Росії Фінляндія Новини політики
Джерело: 24 Канал
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