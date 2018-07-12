Зустріч Трампа і Путіна у Гельсінкі: відомо про ще одні переговори на високому рівні

Окрім зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, 16 липня у Гельсінкі запланована також зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова з державним секретарем США Майком Помпео.

Про це йдеться у заяві, яку поширила речниця Держдепу США Хезер Нойерт.

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Зокрема, у документі йдеться, що держсекретар США Майкл Помпео буде супроводжувати президента Дональда Трампа в Гельсінкі на зустрічі президента з президентом Росії Володимиром Путіним 16 липня.

.@SecPompeo will accompany @POTUS to #Finland for the President’s meeting with #Russia's President Vladimir Putin on July 16. While in Helsinki, the Secretary will meet with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and Finnish Foreign Minister Timo Soini. https://t.co/IMJcXwLOr8 pic.twitter.com/LSL7N7YZ20 — Heather Nauert (@statedeptspox) 12 липня 2018 р.

В рамках цього візиту у глави Держдепу запланована зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

"У Гельсінкі держсекретар Помпео зустрінеться з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, щоб обговорити низку актуальних питань, які стосуються Росії та США", – зазначено у прес-релізі Держдепу.

Окрім Лаврова, Помпео також планує зустрітись з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні.

12 липня в рамках саміту НАТО у Брюсселі відбулась зустріч Дональда Трампа з президентом України Петром Порошенком.