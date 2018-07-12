Зустріч Трампа і Путіна у Гельсінкі: відомо про ще одні переговори на високому рівні
Окрім зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, 16 липня у Гельсінкі запланована також зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова з державним секретарем США Майком Помпео.
Про це йдеться у заяві, яку поширила речниця Держдепу США Хезер Нойерт.
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Зокрема, у документі йдеться, що держсекретар США Майкл Помпео буде супроводжувати президента Дональда Трампа в Гельсінкі на зустрічі президента з президентом Росії Володимиром Путіним 16 липня.
В рамках цього візиту у глави Держдепу запланована зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
"У Гельсінкі держсекретар Помпео зустрінеться з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, щоб обговорити низку актуальних питань, які стосуються Росії та США", – зазначено у прес-релізі Держдепу.
Окрім Лаврова, Помпео також планує зустрітись з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні.
12 липня в рамках саміту НАТО у Брюсселі відбулась зустріч Дональда Трампа з президентом України Петром Порошенком.