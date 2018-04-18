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Зустріч Трампа з Кім Чен Ином: названі ймовірні місця історичної події

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Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина
Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина / Politeka.net

Президент США Дональд Трамп розглядає кілька міст для зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. До списку увійшли Прага, Варшава, Гельсінкі, Стокгольм, Осло та Женева.

Про це повідомляє Bloomberg.

У списку можливих локацій для обговорення ядерного роззброєння КНДР є також Бангкок, Улан-Батор і Сінгапур. При цьому Північна або Південна Корея, а також Китай виключені.

Читайте також: Трамп озвучив свої очікування від зустрічі з Кім Чен Ином

У виданні уточнили, що посольство США в Таїланді є одним з найбільших. А в Бангкоку є посольство Північної Кореї. Це одна з небагатьох країн Азії, де є диппредставництво КНДР.

Раніше повідомлялося, що Трамп погодився провести саміт з Кім Чен Ином, і що зустріч лідерів відбудеться до травня.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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