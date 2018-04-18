Зустріч Трампа з Кім Чен Ином: названі ймовірні місця історичної події
Президент США Дональд Трамп розглядає кілька міст для зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. До списку увійшли Прага, Варшава, Гельсінкі, Стокгольм, Осло та Женева.
Про це повідомляє Bloomberg.
У списку можливих локацій для обговорення ядерного роззброєння КНДР є також Бангкок, Улан-Батор і Сінгапур. При цьому Північна або Південна Корея, а також Китай виключені.
Читайте також: Трамп озвучив свої очікування від зустрічі з Кім Чен Ином
У виданні уточнили, що посольство США в Таїланді є одним з найбільших. А в Бангкоку є посольство Північної Кореї. Це одна з небагатьох країн Азії, де є диппредставництво КНДР.
Раніше повідомлялося, що Трамп погодився провести саміт з Кім Чен Ином, і що зустріч лідерів відбудеться до травня.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Плівки Онищенка за участю Порошенка: ЗМІ опублікували перший запис із голосом президента18 квітня , 23:04
-
У Донецьку оголошена бойова тривога: проросійські бойовики обстрілюють українські позиції18 квітня , 22:03
-
Як будувати, щоб не повторились трагедії в Кемерові та таборі "Вікторія"18 квітня , 21:01
Коментарі