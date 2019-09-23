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      Зустріч у нормандському форматі: Пристайко сказав коли і де зустрінуться лідери держав

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / president.gov.ua

      Вадим Пристайко вважає найбільш реальною зустріч лідерів держав нормандського формату у середині жовтня. Точну дату зустрічі глава МЗС не назвав.

      Глава МЗС сказав в інтерв'ю "Громадському", що президент Франції Макрон запрошує всіх учасників переговорів до Парижа. 

      Важливо: Зустріч в нормандському форматі: чого добивається Путін

      Міністр нагадав, що Тристороння контактна група в Мінську поки не погодила текст для зустрічі лідерів у нормандському форматі. За словами Пристайка, зараз відбувається робота над текстом, який би могли підписати учасники. 

      Ми хочемо зустрічі якомога швидше. Сподіваюся, всі чотири лідери домовляться про зручний час,
      – сказав Пристайко.

      Міністр також пояснив, що для того аби уникнути різного тлумачення формули Штайнмаєра, радники лідерів держав вже погодили текст, який і є чітко записаною формулою. За словами дипломата, всі чотири сторони на це погодилися.

      До теми: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      Що означає формула Штайнмаєра?Це алгоритм, який запропонував колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у 2015 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з його формулою, сторони конфлікту водночас та паралельно повинні виконувати політичні й безпекові пункти домовленостей. Спочатку Україна має ухвалити закон про вибори на Донбасі, потім розвести війська і провести вибори. Після їхнього визнання ОБСЄ Донбасу потрібно надати особливий статус. Лише потім передбачено повне виведення незаконних збройних формувань з окупованих регіонів і повернення Україні контролю над кордоном.

      За яких умов Україна готова погодитися на реалізацію формули Штайнмаєра:

      – повне припинення вогню на Донбасі;
      – забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      – виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
      – розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;
      – забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
      – встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

      Окім того, Київ підтвердив, що готовий до розведення військ в районі ще двох населених пунктів. Однак Росія заблокувала дату.

      Російська версія формули Штайнмаєра: що про неї відомо

      Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.

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      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Мінські домовленості Вадим Пристайко
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