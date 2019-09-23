Зустріч у нормандському форматі: Пристайко сказав коли і де зустрінуться лідери держав

Вадим Пристайко вважає найбільш реальною зустріч лідерів держав нормандського формату у середині жовтня. Точну дату зустрічі глава МЗС не назвав.

Глава МЗС сказав в інтерв'ю "Громадському", що президент Франції Макрон запрошує всіх учасників переговорів до Парижа.

Важливо: Зустріч в нормандському форматі: чого добивається Путін

Міністр нагадав, що Тристороння контактна група в Мінську поки не погодила текст для зустрічі лідерів у нормандському форматі. За словами Пристайка, зараз відбувається робота над текстом, який би могли підписати учасники.

Ми хочемо зустрічі якомога швидше. Сподіваюся, всі чотири лідери домовляться про зручний час,

– сказав Пристайко.

Міністр також пояснив, що для того аби уникнути різного тлумачення формули Штайнмаєра, радники лідерів держав вже погодили текст, який і є чітко записаною формулою. За словами дипломата, всі чотири сторони на це погодилися.

До теми: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

Що означає формула Штайнмаєра?Це алгоритм, який запропонував колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у 2015 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з його формулою, сторони конфлікту водночас та паралельно повинні виконувати політичні й безпекові пункти домовленостей. Спочатку Україна має ухвалити закон про вибори на Донбасі, потім розвести війська і провести вибори. Після їхнього визнання ОБСЄ Донбасу потрібно надати особливий статус. Лише потім передбачено повне виведення незаконних збройних формувань з окупованих регіонів і повернення Україні контролю над кордоном.

За яких умов Україна готова погодитися на реалізацію формули Штайнмаєра:

– повне припинення вогню на Донбасі;

– забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

– виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;

– розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;

– забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

– встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

Окім того, Київ підтвердив, що готовий до розведення військ в районі ще двох населених пунктів. Однак Росія заблокувала дату.

Російська версія формули Штайнмаєра: що про неї відомо

Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.