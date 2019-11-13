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      Зустріч у нормандському форматі: у Путіна відреагували на заяву про "зняті перешкоди"

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      У Путіна заговорили про "позитивну динаміку"
      У Путіна заговорили про "позитивну динаміку" / segodnya.ua

      Реакція Кремля на заяву Дарки Оліфер про "зняті перешкоди" до зустрічі у нормандському форматі від 12 листопада була нейтрально-дипломатичною. Прессекретар російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що, мовляв, дійсно – є "позитивна динаміка у низці напрямків".

      У Кремлі відзначили позитивну динаміку підготовки до саміту в нормандському форматі за підсумками розведення сил на Донбасі й засідання Тристоронньої контактної групи. Про це розповів Інтерфакс-Україна.

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      Прессекретарка голови української делегації в ТКГ у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер напередодні заявила, що на засіданні ТКГ 12 листопада були зняті всі перешкоди для проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

      У відповідь на це в середу, 13 листопада, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив: "Ми констатуємо позитивну динаміку по цілому ряду напрямів підготовки зустрічі в нормандському форматі". 

      При цьому буквально добу перед Пєсков говорив, що зустріч українського та російського президентів "не принесе користі без ретельної підготовки". А дата нормандського саміту ще не визначена – "немає навіть приблизних термінів".

      То коли ж буде саміт "нормандської четвірки"? Достеменно не відомо. 

      Зеленський раніше анонсував, що зустріч у нормандському форматі відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Фактично це вже відбулося, тож кінець листопада для саміту – реальна дата. Утім, в Росії із визначенням дати затягують, згоди на жодне конкретне число не дають. Натомість починають говорити про нові умови.

      Детальніше: Ми так не домовлялись, – Пристайко про особливий статус Донбасу в Конституції та вимоги Росії

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Нормандський формат Війна на Донбасі
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