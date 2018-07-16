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Зустріч віч-на-віч з Путіним була важливою для Трампа із трьох причин, – CNN

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Трам наполіг на особистій зустрічі з Путіним із трьох причин
Трам наполіг на особистій зустрічі з Путіним із трьох причин / Twitter

Білий дім звернувся до російської сторони із проханням розширити "закриту" зустрічі між Трампом та Путіним для проведення саміту у Гельсінкі.

Як повідомляє CNN із посиланням на слова неназваного американського високопосадовця, адміністрація Трампа зробила запит у Москву під час перших переговорів щодо організації саміту двох президентів у столиці Фінляндії.

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За твердженнями анонімного джерела, Трамп хотів зустрітися із Путіним віч-на-віч із трьох причин.

По-перше, президенту США була необхідна особиста зустріч із Путіним, щоб краще оцінити главу Кремля та розвинути з ним партнерські відносини (згідно із тими ж позиціями, через які він захотів особисто зустрітися з Кім Чен Ином у Сингапурі).

Окрім того, Трамп раніше обурювався щодо "витоків" з його зустрічей з іноземними лідерами, і розповів помічникам, що не хоче, аби конфіденційна інформація про його перемовини з Путіним просочилася у ЗМІ.

Глава Білого дому також не хотів, аби його помічники, які займають жорстку позицію щодо Росії, будь-яким чином перервали його під час розмови з Путіним, йдеться у статті.

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Нагадаємо, під час зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 16 липня буде підніматися низка питань, натомість Крим обговорюватися не буде. У Кремлі ж сподіваються, що після саміту взаємини країн покращаться.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Новини США Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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