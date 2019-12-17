Зустріч Зеленського і Алієва в Азербайджані: про що домовились

В рамках офіційного візиту президента Володимира Зеленського в Баку, Україна і Азербайджан підписали українсько-азербайджанські двосторонні документи, зокрема про постачання газу, умови ведення бізнесу і захисту інформації.

Відповідні документи підписали міністри закордонних справ Вадим Пристайко та Ельмар Мамед'яров. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Про що довомились президенти України та Азербайджану:

відкриття Торгового дому України в Азербайджані;

організацію лінії міждержавної урядового зв'язку між Києвом і Баку;

між українською Одесою і азербайджанської Гянджі, а також між українським Трускавцем і азербайджанської Губою підписані торгово-економічні угоди;

спільно розвивати Південний газотранспортний коридор, яким газ до Європи постачається із Середньої Азії;

посилення співпраці у туристичній сфері.

Окрім цього, президенти обговорили війну на Донбасі та нагірно-карабаський конфлікт. Президент Азербайджану запевнив Україну у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський окремо наголосив, що Україна підтримує Південний газотранспортний коридор і вивчатиме можливість для його розширення. За його словами, це важливо для диверсифікації поставок газу європейським країнам.

Президент також зазначив, що потрібно використовувати унікальний транзитний потенціал країн і розвивати інфраструктуру для цього.

Дивіться відео з брифінгу Зеленського та Алієва у Баку:

Що відомо про Південний газовий коридор

Південний газовий коридор – це проєкт з доставки азербайджанського газу в Європу. Його створення передбачає розширення Південнокавказького газопроводу (Баку – Тбілісі – Ерзурум), а також будівництво у Туреччині Трансанатолійського газопроводу TANAP і його продовження в Європі – Трансадріатичного газопроводу TAP.



Карта газопроводу TANAP / ua-energy.org

Потужність вже побудованого в Туреччині газопроводу TANAP – 16 мільярдів кубометрів азербайджанського газу в рік. Шість мільярдів призначені для турецького ринку, решта піде в Європу. При додаткових інвестицій потужність газопроводу можна буде збільшити до 31 млрд кубометрів.

На початковому етапі газ, який видобуватиметься в рамках другої фази розробки азербайджанського газоконденсатного родовища "Шах Деніз", розглядається в якості основного джерела для проектів "Південного газового коридору". На більш пізньому етапі в проект можуть бути підключені і інші джерела.