Зустріч Зеленського з Варфоломієм: охоронці "відсунули" журналістку з Росії – фото та відео

Представницю пропагандистського телеканалу "Россия" заблокували охоронці через її поведінку під час офіційного візиту Президента Володимира Зеленського до Вселенського Патріархату в Стамбулі.

Інцидент стався у той момент, коли глава держави попрощався зі Вселенським Патріархом та рушив до свого автомобіля, пише Укрінформ.

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Зеленський дав журналістам лише короткий коментар, після чого сів у авто. У цей момент один з охоронців, приставлених турецькою стороною, тримав за руку і блокував собою представницю телеканалу "Россия".

Вона з самого початку візиту чатувала з мікрофоном та оператором з камерою у дворі патріархії. Після того, як президент і патріарх вийшли з храму, вона намагалася наблизитися. Однак навколо президента було щільне кільце охорони і журналістів.



"Блокування" російської журналістки/ Джерело: ukrinform.ua

Представницю ТК "Россия" блокували, доки авто Президента України не виїхало з провулка. У патріархії пояснили, що причиною таких дій могли стати будь-які дії журналістки, які охорона вважає некоректними відповідно до ситуації та свого завдання із забезпечення безпеки.

Про що Зеленський говорив на зустрічі з Варфоломієм?

Варфоломій вкотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Під час зустрічі із Володимиром Зеленським Вселенський патріарх показав главі держави собор Святого Георгія у Стамбулі. З нагоди зустрічі Вселенський патріарх дав ланч, а по завершенні зустрічі провів президента до кортежу. Зі свого боку, глава держави зазначив, що на зустрічі з Варфоломієм говорив "про все".

Володимир Зеленський перебуває з першим офіційним візитом у Туреччині, що триватиме два дні – 7-8 серпня. У його межах український лідер уже зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.