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      Зустріч Зеленського з Варфоломієм: охоронці "відсунули" журналістку з Росії – фото та відео

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      Журналістку РФ заблокували охоронці під час візиту Зеленського до Вселенської Патріархії
      Журналістку РФ заблокували охоронці під час візиту Зеленського до Вселенської Патріархії / 24 канал

      Представницю пропагандистського телеканалу "Россия" заблокували охоронці через її поведінку під час офіційного візиту Президента Володимира Зеленського до Вселенського Патріархату в Стамбулі.

      Інцидент стався у той момент, коли глава держави попрощався зі Вселенським Патріархом та рушив до свого автомобіля, пише Укрінформ.

      Важливо: Зеленський з першим офіційним візитом у Туреччині – головні новини, фото і відео

      Зеленський дав журналістам лише короткий коментар, після чого сів у авто. У цей момент один з охоронців, приставлених турецькою стороною, тримав за руку і блокував собою представницю телеканалу "Россия"

      Вона з самого початку візиту чатувала з мікрофоном та оператором з камерою у дворі патріархії. Після того, як президент і патріарх вийшли з храму, вона намагалася наблизитися. Однак навколо президента було щільне кільце охорони і журналістів.

      Туреччина
      "Блокування" російської журналістки/ Джерело: ukrinform.ua

      Представницю ТК "Россия" блокували, доки авто Президента України не виїхало з провулка. У патріархії пояснили, що причиною таких дій могли стати будь-які дії журналістки, які охорона вважає некоректними відповідно до ситуації та свого завдання із забезпечення безпеки.

      Про що Зеленський говорив на зустрічі з Варфоломієм? 

      Варфоломій вкотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Під час зустрічі із Володимиром Зеленським Вселенський патріарх показав главі держави собор Святого Георгія у Стамбулі.  З нагоди зустрічі Вселенський патріарх дав ланч, а по завершенні зустрічі провів президента до кортежу. Зі свого боку, глава держави зазначив, що на зустрічі з Варфоломієм говорив "про все".

      Володимир Зеленський перебуває з першим офіційним візитом у Туреччині, що триватиме два дні – 7-8 серпня. У його межах український лідер уже зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

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      Теги: Вселенський патріархат Російська пропаганда Новини Росії Новини Туреччини Президент України Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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