Зустрів на безлюдній вулиці: на Вінниччині чоловік зґвалтував 12-річну односелицю

На Вінниччині раніше судимий чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку. 48-річного зловмисника вже затримали правоохоронці. Наразі він перебуває у СІЗО.

Дитина поверталася з магазину

Інцидент стався 28 листопада. Матір дівчинки подзвонила у поліцію близько 15:30.

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Попередньо встановлено, що дівчинку нетверезий зловмисник зустрів на безлюдній вулиці села, коли вона поверталась додому з магазина. Пригрозивши фізичною розправою, він силою затягнув дитину в покинутий будинок та зґвалтував,

– розповіли у поліції.

Коли дитина прийшла додому, то повідомила про все, що сталося матері. Жінка одразу зателефонувала правоохоронцям. На місці вчинення злочину слідчо-оперативна група вилучила речові докази, що підтверджують злочини чоловіка.

Що загрожує ґвалтівнику

Нападника затримали за місцем проживання. З'ясувалося, що раніше він сидів у в'язниці за майнові злочини. Тепер чоловіку планують оголосили про підозру та взяти під варту. За такий злочин йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Наразі проводиться досудове розслідування. Правоохоронці призначили низку експертиз.

На Київщині засудили педофіла, який зґвалтував 8-річну дівчинку

Трагедія трапилася ще у серпні 2018 року. Тоді мешканець одного з сіл Білоцерківського району прийшов додому до своєї знайомої. Двері йому відчинили діти, адже жінки вдома не було. Зловмисник накинувся на 8-річну дівчинку та відніс її на город. Там він зґвалтував дитину на очах у її 5-річного братика.

На суді педофіл так і не визнав своєї провини. Однак служителі Феміди засудили його до 15 років в'язниці. Крім того, нелюда внесуть до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості дітей.