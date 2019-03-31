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      Зузана Чапутова перемогла на виборах президента Словаччини

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      Зузанна Чапутова
      Зузанна Чапутова / David Ištok

      Опозиційний кандидат Зузанна Чапутова отримала переконливу перемогу на президентських виборах у Словаччині. За повідомленням ЦВК, після обробки даних з 96,8% виборчих дільниць вона отримала 58,3% голосів.

      За повідомленням видання Aktuality її суперник, заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович, заручився підтримкою 41,7% виборців.

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      Явка склала близько 42% з майже 4,5 мільйона виборців Словаччини, населення якої налічує близько 5,5 мільйона громадян. Політологи відзначають, що показник виборчої активності виявився найнижчим за всю історію прямих і загальних президентських виборів, які проводяться в республіці кожні п'ять років. Вперше вони відбулися у 1999 році.

      Чинний президент Словаччини Андрій Кіска тепло привітав Зузану Чапутову з перемогою на виборах. Він наголосив, що "республіка перебуває у глибокій моральній кризі", яка розколола суспільство після вбивства братиславського журналіста Яна Куцяка понад рік тому.

      Саме в цій ситуації ми потребуємо такого президента, яким стане пані Чапутова. Потребуємо такого президента, яка говорить, що буде боротися проти зла, яка говорить, що справедливість – те, чого наша держава потребує в першу чергу,
      – заявив Кіска.

      Він зауважив, що зараз основним завданням президента стане повернення довіри громадян до держави.

      Чапутова стала першою в історії Словаччини президентом-жінкою. Тут варто зауважити вона в цілому дружня до України. Чапутова однозначно виступає за європейську перспективу для Києва та за продовження санкцій проти РФ.

      Що відомо про Зузану Чапутову?Популярна у країні адвокатка брала участь у масових протестах проти корупції, що почалися після вбивства журналіста Яна Куцяка.

      Нагадаємо, 27-річний словацький журналіст і його наречена були застрелені 21 лютого 2018 року у власному будинку неподалік Братислави. У останньому матеріалі, над яким Куцяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки словацьких урядовців та підприємців з мафією. Вбивство журналіста викликало хвилю протестів у Словаччині, внаслідок яких у відставку пішли глава уряду, глава МВС та низка інших посадовців.

      До політичного курсу Росії Чапутова ставиться негативно, називає політику Володимира Путіна "загрозою не тільки для Словаччини, а й для всієї Європи"

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      Теги: Новини політики Словаччина
      Джерело: 24 Канал
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