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Зваблива Даша Астаф'єва оголилася у чуттєвій фотосесії

819 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram

Співачка Дар'я Астаф'єва є однією з найсексуальніших жінок українському шоу-бізнесі. Крім того, Даша часто демонструє шанувальникам свої епатажні та пікантні фото у соціальних мережах.

Астаф'єва опублікувала нові світлини в ніжному образі на своїй сторінці в Instagram.

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Так, артистка позує на фото топлес, прикриваючи оголені груди руками.

"Давай, літо, ми в тебе віримо", – написала під фото співачка.

Деякі прихильники зазначили у коментарях, що Астаф'єва надихає їх: "Наскільки красивою може бути жінка без макіяжу", "Неймовірна з веснянками" та інші.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Усі фото – Instagram

Теги: Новини України LifeStyle Еротика Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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