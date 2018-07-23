Зваблива Даша Астаф'єва оголилася у чуттєвій фотосесії

Співачка Дар'я Астаф'єва є однією з найсексуальніших жінок українському шоу-бізнесі. Крім того, Даша часто демонструє шанувальникам свої епатажні та пікантні фото у соціальних мережах.

Астаф'єва опублікувала нові світлини в ніжному образі на своїй сторінці в Instagram. Читайте також: Даша Астаф'єва засвітила стрункі ноги у мерехтливій сукні: фото Так, артистка позує на фото топлес, прикриваючи оголені груди руками. "Давай, літо, ми в тебе віримо", – написала під фото співачка. Деякі прихильники зазначили у коментарях, що Астаф'єва надихає їх: "Наскільки красивою може бути жінка без макіяжу", "Неймовірна з веснянками" та інші.

Даша Астаф'єва / Усі фото – Instagram