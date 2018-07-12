Зваблива Демі Роуз показала тіло у крихітному бікіні
Одна з найвідоміших британських пишнотілих моделей Демі Роуз показала прихильниками нові гарячі кадри своєї фігури.
Так, Демі, яку ЗМІ ще називають британською Кім Кардашян, зняла кількасекундне відео у звабливому крихітному бікіні кольору металік. Купальник підкреслив її сексуальні форми тіла.
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Ролик дівчина опублікувала в Instagram-акаунті. Відео за короткий час отримало понад мільйон переглядів.
Демі Роуз часто хизується своєю фігурою
Джерело: 24 Канал
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