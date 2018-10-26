Зваблива Демі Роуз показала, як любить прокидатися: фото

23-річна британська модель Демі Роуз стала зіркою соціальних мереж завдяки своїм розкутими фотографіям. Дівчина регулярно розповідає про своє життя шанувальникам і показує відверті знімки.

Нове фото Демі Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Модель показала шанувальникам ще одну світлину з відпочинку на Ібіці. Дівчина позує на фоні басейну і розкішного виду у чорному пляжному парео, яке ледь прикриває її пишні груди. У руках Демі тримає прохолодний коктейль.

"Так я люблю прокидатися", – прокоментувала свій знімок 23-річна Роуз.



Демі Роуз / Instagram

Хто така Демі Роуз?Британська модель, яка прославилася завдяки нестандартній пишній фігурі. Дівчина зуміла підкорити модельний світ, але й інтернет-простір Знімки Демі за лічені хвилини набирають тисячі лайків в Іnstagram, а кількість підписників скоро досягне 8 мільйонів.