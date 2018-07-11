Зваблива Емілі Ратажковскі показала фото з провокативними позами: гарячі кадри
Американська модель Емілі Ратажковскі вміє здивувати своїх прихильників еротичними знімками. Манекенниця показала результати гарячої фотосесії.
Емілі Ратажковскі активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з підписниками кадрами зі стильних зйомок для глянців чи буденного життя. Однак сторінка моделі рясніє й провокативними знімками її оголеного тіла.
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На нових світлинах розкішна манекенниця позувала перед камерою у звабливому купальнику власного бренду. Емілі приміряла чорне пляжне вбрання з нової колекції, зайнявши при цьому досить пікантні пози на кріслі та підлозі.
Окрім цього, на сторінці її бренду з'явились грайливі знімки у яскравих купальниках. На фото Емілі Ратажковскі позує на пляжі та у ванній кімнаті в крихітних бікіні, які підкреслюють її апетитні форми та чудову засмагу.