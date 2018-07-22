Зваблива Емілі Ратажковскі розбурхала мережу провокативними фото в купальнику

Сексапільна Емілі Ратажковскі, яка є однією з найвідоміших моделей світу, показала провокативні фото в купальнику. Знімки за лічені години розбурхали мережу.

Емілі Ратажковскі вкотре похизувалась стрункою фігурою в купальнику власного бренду. Таким чином зірка доводить, що її дизайнерські речі підкреслюють розкішні форми.

Читайте також: Емілі Ратажковскі оголила груди і показала пружні сідниці: відверті фото 18+

Перед камерою сексапільна модель позувала у пляжному вбранні помаранчевого кольору. Емілі Ратажковскі розплела волосся та намочила його, що виглядало дуже звабливо. Окрім цього, на сторінці бренду вона показала, як сексуально виглядають труси цієї моделі купальника.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Лип 2018 р. о 1:35 PDT

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim) 21 Лип 2018 р. о 11:55 PDT

За лічені години світлини вподобали понад мільйон користувачів мережі. Десятки тисяч людей прокоментували сексуальні фото Емілі Ратажковскі, додавши, що вона має ідеальну фігуру, яку вміло демонструє перед камерою.

Варто зазначити, що Емілі не вперше публікує гарячі знімки. Нещодавно популярна модель показала пружні сідниці в прозорому платті та купальнику.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 19 Лип 2018 р. о 7:09 PDT