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Зваблива Емілі Ратажковскі розбурхала мережу провокативними фото в купальнику

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Фото із соцмереж

Сексапільна Емілі Ратажковскі, яка є однією з найвідоміших моделей світу, показала провокативні фото в купальнику. Знімки за лічені години розбурхали мережу.

Емілі Ратажковскі вкотре похизувалась стрункою фігурою в купальнику власного бренду. Таким чином зірка доводить, що її дизайнерські речі підкреслюють розкішні форми. 

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Перед камерою сексапільна модель позувала у пляжному вбранні помаранчевого кольору. Емілі Ратажковскі розплела волосся та намочила його, що виглядало дуже звабливо. Окрім цього, на сторінці бренду вона показала, як сексуально виглядають труси цієї моделі купальника. 

 

 

За лічені години світлини вподобали понад мільйон користувачів мережі. Десятки тисяч людей прокоментували сексуальні фото Емілі Ратажковскі, додавши, що вона має ідеальну фігуру, яку вміло демонструє перед камерою. 

Варто зазначити, що Емілі не вперше публікує гарячі знімки. Нещодавно популярна модель показала пружні сідниці в прозорому платті та купальнику. 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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