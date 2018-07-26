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Зваблива Кендалл Дженнер знялася топлес для обкладинки глянцю: фото

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / GettyImages

Популярна 22-річна супермодель Кендалл Дженнер знялася для обкладинки ювілейного випуску журналу LOVE #20.

Оголена Кендалл Дженнер позує фотографу Аласдіру МакЛіллану у відвертій зйомці.

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Напередодні в інтерв'ю виданню LOVE Кендалл розповіла, чому вона хотіла стати моделлю у дитинстві.

Я завжди спостерігала за супермоделями. Вони були схожі на супергероїв. Навіть просто дивитися на моделей на подіумі вже красиво. А також вони насправді впевнені у собі. Я думаю, це те, що привернуло мене до них,
– розповіла Кендалл Дженнер.

КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР
Кендалл Дженнер / LOVE Magazine

Нагадаємо, у 2017 році журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних моделей світу. Зазвичай лідирувала Жизель Бундхен, яка займала перше місце з 2002 року, а у 2017 її місце зайняла модель Кендалл Дженнер. Дохід Кендалл Дженнер за останній рік оцінили у 22 мільйони доларів.

Теги: LifeStyle Кендалл Дженнер Мода
Джерело: 24 Канал
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