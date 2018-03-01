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Зваблива Кейт Аптон показала фігуру у білизні: фото

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Кейт Аптон знялася для Lipsy for Next
Кейт Аптон знялася для Lipsy for Next / Lipsy for Next

Відома модель Кейт Аптон, яка часто з'являється у відвертих фотосетах, знялася для бренду Lipsy for Next. Дівчина фотографувалася для нової колекції, яка включає в себе безліч бікіні, розкішних халатів та суконь.

25-річна модель позувала у купальниках та білизні, демонструючи свої сексуальні форми.

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Кейт Аптон для Lipsy for Next

Хоч Кейт дуже популярна, деякі інтернет-користувачі вважають, що її параметри далекі від модельних. Однак до такої критики Аптон ставиться спокійно і продовжує укладати успішні контракти і зніматися для провідних видань.

Хто така Кейт Аптон?

Американська акторка та модель. Кейт уклала угоду з одним з найвідоміших модельних агентств – "IMG Models".

Аптон стала обличчям компанії "Beach Bunny Swimwear", яка спеціалізується на виготовленні купальників.

У 2011 році журнал "Esquire" удостоїв Кейт звання "Дівчина літа" і того ж року модель вперше з'явилася в журналі "Sports Illustrated Swimsuit Issue", а у 2012 році прикрасила обкрадинку журналу.

У 2014 році журнал "FHM" розташував Аптон на 18-у місці в списку найсексуальніших жінок світу, а журнал "People" назвав її "Найсексуальнішою жінкою року".

Теги: Мода LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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