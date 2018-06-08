Зваблива Ріта Ора похизувалась гарячими знімками в купальнику

Британська співачка Ріта Ора не стала нехтувати відпочинком та поніжилась на пляжі в звабливому купальнику. Свої фото зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

Не встигли прихильники розкішної Ріти Ори насолодитись новим її кліпом, як співачка потішила їх пляжними знімками з відпочинку. Для засмагання артистка обрала італійську Тоскану, де вона не тільки поніжилась на пляжі, але й покаталась на дорогій яхті.

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Під час райського відпочинку Ріта Ора приміряла декілька яскравих купальників, які сексуально підкреслили її струнку фігуру. На знімках видно спокусливий колір шкіри співачки, від якого неможливо відвести погляд.

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 5 Чер 2018 р. о 8:00 PDT

Ідеальна стрункість, апетитні форми, стильне пляжне вбрання та казкові краєвиди – такими показала свій відпочинок Ріта Ора в соціальній мережі.

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 6 Чер 2018 р. о 3:25 PDT

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 7 Чер 2018 р. о 11:30 PDT

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Та у мережі з'явились й інші знімки з того ж відпочинку, які зробив папараці. На фото видно, що тосканську мандрівку Ріта Ора розділила зі своїм бойфрендом Ендрю Уоттом. Пара насолоджувалась пляжем та сонячною погодою, а чоловік навіть кумедно покусав ноги співачки.



Ріта Ора з бойфрендом



Ріта Ора на відпочинку в Тоскані

Варто зазначити, що без ретуші Ріта Ора показала не настільки ідеальну фігуру, як видається на світлинах із соцмережі.



Ріта Ора з бойфрендом/The Daily Mail



Співачка Ріта Ора