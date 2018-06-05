Зваблива Шарлотта МакКінні прийшла на вечірку без білизни: фото (18+)

Модель і найсексуальніша жінка за версією Men's Health Шарлотта МакКіні прийшла на пляжну вечірку без білизни.

Про це повідомляє Daily Mail. Читайте також: Донька легендарної Орнелли Муті опублікувала повністю оголене фото: 18+ Зірка позувала фотографам у сорочці на голе тіло. Разом з нею був її наречений, тату-майстер Натан Костечко.

Шарлотта МакКінні прийшла на пляжну вечірку без білизни