Зваблива Шарлотта МакКінні прийшла на вечірку без білизни: фото (18+)
Модель і найсексуальніша жінка за версією Men's Health Шарлотта МакКіні прийшла на пляжну вечірку без білизни.
Про це повідомляє Daily Mail.
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Зірка позувала фотографам у сорочці на голе тіло. Разом з нею був її наречений, тату-майстер Натан Костечко.
Шарлотта МакКінні прийшла на пляжну вечірку без білизни
Джерело: 24 Канал
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