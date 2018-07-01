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Звабливі Емілі Ратажковскі і Джіджі Хадід разом відпочивають на острові: фото

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Джіджі Хадід та Емілі Ратажковскі
Джіджі Хадід та Емілі Ратажковскі / Instagram

Супермоделі Емілі Ратажковскі і Джіджі Хадід протягом останніх днів показують шанувальникам спільні фото з грецького острова Міконіс.

Моделі публікують світлини на своїх сторінках в Instagram.

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Крім того, на одному фото разом з Емілі та Джіджі засвітилася ще одна знаменита модель – 44-річна Кейт Мосс.

Супермоделі стали спеціальними гостями відкриття величезного торгового центру Nammos Village на Міконосі.

джіджі хадід ратажковскі кейт мосс
Джіджі Хадід, Кейт Мосс, Емілі Ратажковскі / Instagram

Відео, на якому Джіджі Хадід і Емілі Ратажковскі перерізають стрічку на вході:

джіджі хадід емілі ратажковскі
Джіджі Хадід та Емілі Ратажковскі / Instagram-сторіз

 

Теги: LifeStyle Джіджі Хадід Емілі Ратажковскі Мода
Джерело: 24 Канал
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