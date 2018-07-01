Звабливі Емілі Ратажковскі і Джіджі Хадід разом відпочивають на острові: фото
Супермоделі Емілі Ратажковскі і Джіджі Хадід протягом останніх днів показують шанувальникам спільні фото з грецького острова Міконіс.
Моделі публікують світлини на своїх сторінках в Instagram.
Читайте також: 39-річна Кортні Кардашян показала звабливі форми у бікіні: фото
Крім того, на одному фото разом з Емілі та Джіджі засвітилася ще одна знаменита модель – 44-річна Кейт Мосс.
Супермоделі стали спеціальними гостями відкриття величезного торгового центру Nammos Village на Міконосі.
Джіджі Хадід, Кейт Мосс, Емілі Ратажковскі / Instagram
Відео, на якому Джіджі Хадід і Емілі Ратажковскі перерізають стрічку на вході:
Джіджі Хадід та Емілі Ратажковскі / Instagram-сторіз
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі