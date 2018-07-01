Звабливі Емілі Ратажковскі і Джіджі Хадід разом відпочивають на острові: фото

Супермоделі Емілі Ратажковскі і Джіджі Хадід протягом останніх днів показують шанувальникам спільні фото з грецького острова Міконіс.

Моделі публікують світлини на своїх сторінках в Instagram.

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Крім того, на одному фото разом з Емілі та Джіджі засвітилася ще одна знаменита модель – 44-річна Кейт Мосс.

Супермоделі стали спеціальними гостями відкриття величезного торгового центру Nammos Village на Міконосі.



Джіджі Хадід, Кейт Мосс, Емілі Ратажковскі / Instagram

Відео, на якому Джіджі Хадід і Емілі Ратажковскі перерізають стрічку на вході:

Допис, поширений FOMO Models (@robertwilsonmodelscout) 30 Чер 2018 р. о 1:08 PDT



Джіджі Хадід та Емілі Ратажковскі / Instagram-сторіз