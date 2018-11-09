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      Звабливі сестри Хадід на шоу Victoria's Secret: ефектні виходи моделей

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      Белла і Джіджі Хадід
      Белла і Джіджі Хадід / Getty Images

      У Нью-Йорку відбулося грандіозне шоу Victoria's Secret, яке надовго запам'ятається глядачам. На подіум вийшли понад 50 моделей у фантастичних образах.

      Так, серед ангелів Victoria's Secret були і популярні моделі Белла і Джіджі Хадід. Додамо, що минулого року Джіджі не змогла взяти участь у шоу в Шанхаї через проблеми з китайською візою, тому своє повернення дівчина хотіла зробити справді незабутнім.

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      Джіджі отримала образ з дуже важкими крилами, які нагадували гігантський парашут. Другий її вихід був блискучому комплекті з накидкою, яка ефектно розвівалася.

      Джіджі Хадід на шоу Victoria's Secret

      Джіджі Хадід у 2017 році не змогла взяти участь у шоу 

      Другий образ Джіджі Хадід

      Образ Белли був більш романтичним: крила та босоніжки були оздоблені пір’ям, а комплект білизни виконаний у ніжній кольоровій гаммі.

      Белла Хадід на шоу Victoria's Secret

      Белла показала фантастичну струнку фігуру 

      Інший образ Белли був більш спортивний

      Джіджі Хадід на вечірці Victoria's Secret

      Белла Хадід на вечірці Victoria's Secret

      Теги: LifeStyle Мода Джіджі Хадід Белла Хадід Victoria's Secret
      Джерело: 24 Канал
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