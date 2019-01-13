Звалилися з пагорба висотою з двоповерховий будинок, – українець про небезпечну участь у Дакарі

На ралі Дакар минула половина етапів. Участь у гонці приймає й українець Дмитро Циро. Він розповів про проблеми на Дакарі, небезпечні моменти, а також завдання на перегони.

Дмитро Циро є ко-пілотом команди MSK Rally Team, разом з Денисом Кротовим, для якого це дебютний Дакар. Вони виступають на MINI John Cooper Works Rally. Поки вони займають 14-ту позицію в заліку автомобілів, п’яту в своєму заліку Т1.2, та другу серед новачків "Дакара".

"Цей "Дакар" набагато важче марафону 2016-го року. Траса дуже складна, хоча в нас поки все виходить, ми навіть застрягали лише двічі. Уперше через зависокий тиск в шинах, але приспустили їх і виїхали без сторонньої допомоги. Другий раз застрягли у феш-феші. Тут вже було серйозніше, щоб виїхати довелось використовувати трапці. Запам’ятався кінець п’ятого етапу, а саме та частина що скасували. Там фактично неможливо було їхати, видимість складала не більше метру, ніяких орієнтирів та суцільна невідомість попереду", – розповів Дмитро Циро в коментарі motorsport.com.

Читайте також: Російський гонщик переїхав глядача ралі Дакар й отримав дискваліфікацію: відео

Скаржиться пілот і на організаторів. Особливо через дорожні книги, які погано прописані. Відтак пілоти часто потрапляють у небезпечні моменти.

"Трохи засмучує дуже погана дорожня книга, недарма світові спортсмени на неї скаржаться. У ній організатори оминули багато дуже небезпечних місць. Через це ми раз ледь не зійшли, пощастило. Так на минулому етапі потрапили у таке небезпечне місце, яке обов’язково має бути зазначене у дорожній книзі. Зрештою, ми в буквальному сенсі звалилися з величезного пагорба висотою мінімум з двоповерховий будинок. Дивом впали на колеса та нічого не зламали", – розповів Дмитро Циро.

Авто MINI John Cooper Works Rally команди MSK Rally Team під час ралі "Дакар" (фото: Маріан Чітка)

Читайте також: Дакар-2019: топ-відео моторошних аварій та прекрасних краєвидів смертельної гонки

Українець зазначив, що головним завданням для його команди – дістатися фінішу.