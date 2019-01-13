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      Звалилися з пагорба висотою з двоповерховий будинок, – українець про небезпечну участь у Дакарі

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      Дмитро Циро
      Дмитро Циро / Маріан Чітка

      На ралі Дакар минула половина етапів. Участь у гонці приймає й українець Дмитро Циро. Він розповів про проблеми на Дакарі, небезпечні моменти, а також завдання на перегони.

      Дмитро Циро є ко-пілотом команди MSK Rally Team, разом з Денисом Кротовим, для якого це дебютний Дакар. Вони виступають на MINI John Cooper Works Rally. Поки вони займають 14-ту позицію в заліку автомобілів, п’яту в своєму заліку Т1.2, та другу серед новачків "Дакара".

      "Цей "Дакар" набагато важче марафону 2016-го року. Траса дуже складна, хоча в нас поки все виходить, ми навіть застрягали лише двічі. Уперше через зависокий тиск в шинах, але приспустили їх і виїхали без сторонньої допомоги. Другий раз застрягли у феш-феші. Тут вже було серйозніше, щоб виїхати довелось використовувати трапці. Запам’ятався кінець п’ятого етапу, а саме та частина що скасували. Там фактично неможливо було їхати, видимість складала не більше метру, ніяких орієнтирів та суцільна невідомість попереду", – розповів Дмитро Циро в коментарі motorsport.com.

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      Скаржиться пілот і на організаторів. Особливо через дорожні книги, які погано прописані. Відтак пілоти часто потрапляють у небезпечні моменти.

      "Трохи засмучує дуже погана дорожня книга, недарма світові спортсмени на неї скаржаться. У ній організатори оминули багато дуже небезпечних місць. Через це ми раз ледь не зійшли, пощастило. Так на минулому етапі потрапили у таке небезпечне місце, яке обов’язково має бути зазначене у дорожній книзі. Зрештою, ми в буквальному сенсі звалилися з величезного пагорба висотою мінімум з двоповерховий будинок. Дивом впали на колеса та нічого не зламали", – розповів Дмитро Циро.

      Авто MINI John Cooper Works Rally команди MSK Rally Team під час ралі "Дакар" (фото: Маріан Чітка)

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      Українець зазначив, що головним завданням для його команди – дістатися фінішу.

      Теги: Спорт Перегони
      Джерело: 24 Канал
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