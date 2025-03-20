У Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дівчинку та погрожував "посадити її батьків", – ЗМІ

У Києві до 11 років в'язниці засудили колишнього дільничного, який зґвалтував 10–річну дівчинку. Щоб дитина мовчала про злочин, поліцейський погрожував "посадити до в'язниці її батьків".

Відповідні дані містяться у вироку Святошинського районного суду міста Києва від 17 березня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

До теми У Києві чоловік запросив додому двох неповнолітніх хлопців, напоїв горілкою та зґвалтував

Що відомо про зґвалтування дитини поліцейським

Відповідно до даних суду, підозрюваний разом із родиною переїхав з Луганщини до Києва у липні 2022 року. У столиці його призначили на посаду дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області.

Пасербиця правоохоронця познайомилася із потерпілою, 2013 року народження. Дівчинка запросила нову подругу додому, де познайомила з вітчимом.

Чоловік від травня 2023 року почав спілкуватись із дитиною через телеграм. Правоохоронець змушував дівчинку надсилати йому інтимні фото, а згодом почав вимагати від дитини вступити із ним у статевий акт. Поліцейський погрожував, що якщо цього не станеться, то він "посадить батьків дівчинки до в'язниці". Згодом чоловік кілька разів ґвалтував дитину.

Підозрюваний у суді свою провину категорично заперечував. Він заявив, що від 2006 року працює в правоохоронних органах. До потерпілої він нібито телефонував, щоб дізнатись, де перебуває його пасербиця.

Чоловік стверджував, що нібито "дівчинка йому запропонувала себе", щоб отримати гроші. Проте він начебто "відмовився". Згодом правоохоронця затримали працівники ДБР.

Дільничний звинуватив дівчинку в "аморальній" поведінці та назвав її родину "неблагонадійною". Дружина підсудного та його пасербиця стали на бік підсудного, звинувачуючи потерпілу в "непристойній поведінці", та заявляючи, що чоловіка нібито обмовили.

Що каже постраждала, її мама та бабуся

10-річна дівчинка у суді розповіла, що вітчим її подруги близько 10 разів чіплявся до неї. Вона пригадала факти зґвалтування.

Також вона зазначила, що чоловік погрожував "посадити її батьків". Про знущання вона розповіла своїй подрузі, а та – її бабусі.

Бабуся постраждалої зазначила, що про факти зґвалтування її онуки дізналась від сусідки. Мати дівчини на суді розповіла, що вона працює у Польщі, а її донька живе з бабусею.

У липні 2023 року вона дізналась про сексуальне насильство й одразу повернулась. Жінка наголошувала, що підсудний також може бути причетний до зґвалтування своєї пасербиці.

Мама постраждалої наголосила, що донька їй розповідала, що правоохоронець почав погрожувати, що якщо її дитина не буде приходити, то "бабусю посадять до в'язниці, мама не повернеться з Польщі, а батько – з війни".

Дівчинка розповідала, як обвинувачений ґвалтував її, примушував роздягатися. Вказані дії вчинялися і в авто обвинуваченого, у квартирі, де проживає обвинувачений, в посадці. В травні 2023 року обвинувачений передавав доньці жінки 500 гривень начебто просто так.

Який вирок виніс суд обвинуваченому

Суд визнав чоловіка винним за статтями Кримінального Кодексу про зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку та про домагання до дитини для сексуальних цілей, вчинене повторно або щодо малолітньої особи. Дільничого засудили до 11 років позбавлення волі.

Також суд заборонив чоловіку обіймати посади в правоохоронних органах та займатися діяльністю, що пов'язана з вихованням й освітою неповнолітніх та малолітніх осіб строком на 3 роки. Правоохоронця також позбавили звання "старший лейтенант поліції".

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.