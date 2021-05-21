Правоохоронці розповіли журналістам про цю подію за день після того, як вона набула розголосу, а саме 21 травня. Також вони повідомили, що батьки дитини погодились на зупинку розслідування.

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Що ще сказали в поліції

Правоохоронці допитали дитину, яку нібито зґвалтували. Також із хлопчиком працював у "зеленій" кімнаті психолог.

Фахівці дійшли до висновку, що припущення про зґвалтування – помилка. Як наслідок, батьки дитини написали заяв щодо подальшого нерозгляду цієї справи.

Про яке "зґвалтування" мовиться

Ця історія набула розголосу 20 травня, коли про неї написало місцеве ЗМІ.

Воно повідомило, що в навчально-реабілітаційному центрі "Зоряний" протягом 2 місяців ґвалтували 11-річного хлопчика.

Повідомлялося, що насилля чинив хлопець, який на рік старший.

Мама дитини заявила, що ґвалтування тривали протягом 2 місяців – квітня та травня.

Зверніть увагу! В Одесі 14 травня жінка повідомила, що її 3-річного сина намагався зґвалтувати сусід. Підозрюваного затримали, але обвинувачення було безпідставним. Правоохоронці з'ясовували обставини події та виявилось, що ця сім'я є неблагополучною. Тому батьки стали фігурантами кримінальної справи, а 6 дітей забрала служба опіки.