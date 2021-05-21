Зґвалтування 11-річного однокласником у Дніпрі: чому батьки забрали заяву

У Дніпрі до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її 11-річного сина протягом 2 місяців ґвалтував однокласник. Згодом із дитиною працювали фахівці. Однак факт сексуального насильства не підтвердився.
Правоохоронці розповіли журналістам про цю подію за день після того, як вона набула розголосу, а саме 21 травня. Також вони повідомили, що батьки дитини погодились на зупинку розслідування.
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Що ще сказали в поліції
Правоохоронці допитали дитину, яку нібито зґвалтували. Також із хлопчиком працював у "зеленій" кімнаті психолог.
Фахівці дійшли до висновку, що припущення про зґвалтування – помилка. Як наслідок, батьки дитини написали заяв щодо подальшого нерозгляду цієї справи.
Про яке "зґвалтування" мовиться
- Ця історія набула розголосу 20 травня, коли про неї написало місцеве ЗМІ.
- Воно повідомило, що в навчально-реабілітаційному центрі "Зоряний" протягом 2 місяців ґвалтували 11-річного хлопчика.
- Повідомлялося, що насилля чинив хлопець, який на рік старший.
- Мама дитини заявила, що ґвалтування тривали протягом 2 місяців – квітня та травня.