Зґвалтування 11-річного однокласником у Дніпрі: чому батьки забрали заяву

У Дніпрі до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її 11-річного сина протягом 2 місяців ґвалтував однокласник. Згодом із дитиною працювали фахівці. Однак факт сексуального насильства не підтвердився.

Правоохоронці розповіли журналістам про цю подію за день після того, як вона набула розголосу, а саме 21 травня. Також вони повідомили, що батьки дитини погодились на зупинку розслідування.

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Що ще сказали в поліції

Правоохоронці допитали дитину, яку нібито зґвалтували. Також із хлопчиком працював у "зеленій" кімнаті психолог.

Фахівці дійшли до висновку, що припущення про зґвалтування – помилка. Як наслідок, батьки дитини написали заяв щодо подальшого нерозгляду цієї справи.

Про яке "зґвалтування" мовиться