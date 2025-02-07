Юристи вважають, що кривдників мали б засудити за іншою статтею. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УП. Життя".

Важливо Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: все про вирок, який сколихнув Україну

Юристи пояснили, що не так з вироком у справі про зґвалтування

Асоціація жінок-юристок України заявила, що вирок у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті мав би бути іншим. Координаторка лінії правничої допомоги "ЮрФем: підтримка" Юлія Нікітіна пояснила, чому не погоджується з кваліфікацією справи.

Так, Нікітіна наголосила, що після 4 років розгляду справи Воловецький суд визнав кривдників винними у вчинені сексуального насильства (за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України). Водночас правозахисники вважають, що обвинувачених мали притягнути до відповідальності за зґвалтування (частина 3 статті 152 Кримінального кодексу України).

На жаль, позиція суду суперечить позиції сторони обвинувачення, адже у діях кривдників ми вбачаємо склад кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 152 КК України "Зґвалтування",

– наголосила Нікітіна.

Правозахисниця пояснила, що правоохоронці кваліфікують дії кривдників як зґвалтування лише тоді, коли було явне вагінальне, анальне або оральне проникнення в тіло іншої особи з використанням геніталій. Однак, за словами Нікітіної, втрачає фокус інша частина статті, а саме те, що "проникнення може бути не лише з використанням геніталій, але й іншого предмету, зокрема рук".

Крім того, правозахисниці наголосили, що потерпіла дівчина зазнала ретравматизації, адже проходила повторні допити і їй доводилося контактувати з кривдниками. Нікітіна вважає, що усі процеси відбувалися без урахування інтересів неповнолітньої, а правоохоронці навіть не намагалися зменшити участь постраждалої у процесуальних діях.

"Із самого початку ця справа показує нам величезні проблеми у застосуванні потерпілоорієнтованих підходів правоохоронними органами та судом. Зокрема, це проявлялось у неодноразових допитах, де постраждала мала пригадувати травматичний досвід та відповідно переживати його повторно", – зауважила Нікітіна.

Нагадаємо, що раніше суд відправив усіх винних у зґвалтуванні до тюрми. Кривдники на 6 років будуть позбавлені волі.