Зґвалтування дівчинки на Закарпатті: мати одного з підозрюваних "раптово" опинилася на операції

На Закарпатті продовжують затягувати судовий процес у справі про зґвалтування 14-річної дівчини. Нині мати одного з підозрюваних раптово опинилася на операції, а суд вкотре переніс засідання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

До теми Скандал з нібито мобілізацією підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої: що каже Міноборони

На Закарпатті знову перенесли засідання у справі про зґвалтування

Глагола повідомив, що суддя Олександр Пелих переніс засідання на 20 днів. Так, усі сторони вже виступили у судових дебатах, втім батьки обвинувачених і один з підозрюваних у зґвалтуванні 14-річної дівчини так і не з'явилися на суді. Як стверджує Глагола, нині судовий процес знову зірвали через маніпуляції.

Так, мати одного з підозрюваних 9 січня раптово опинилася на операційному столі з діагнозом "гострий апендицит". Журналіст наголошує, що це відкрита маніпуляція, адже жінка з "критичним діагнозом" нібито чекала на операцію 9 годин.

Проте, що викликає сумнів у реальності цього діагнозу, вона очікувала на операцію цілих 9 годин, що в подібних випадках є недопустимо. Це виглядає як ознака підтасування і фейкової госпіталізації, щоб мати формальний привід для перенесення судового засідання,

– повідомив Глагола.

Журналіст також звернув увагу і на те, що суддя Пелих переніс засідання не на найближчі дати (14, 15 чи 16 січня), а на 20 днів – 30 січня. Глагола вважає, що такими діями суддя надав підозрюваним додатковий час для затягування процесу.

Ба більше, мати іншого підозрюваного 27 грудня також затягувала судовий процес. Тоді жінка поскаржилася нібито на "біль у серці", й суддя знову переніс засідання.

"Ситуація виглядає як зрежисована гра, в якій підозрювані та їхні родичі разом із суддею продовжують затягувати розгляд справи. Через ці маніпуляції зростає ризик, що справа може піти на повторний розгляд через зміну суду. Я закликаю громадськість звернути увагу на цей випадок! Вимагаю, щоб голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький взяв цю справу під свій особистий контроль. Без суспільного тиску винні можуть уникнути справедливого покарання", – наголосив Глагола.

Раніше адвокати постраждалої дівчини також заявляли, що підозрювані, їхні адвокати та рідні усіляко намагаються затягнути розгляд справи. Нагадаємо, що 10 січня суд мав заслухати заяви останнього підозрюваного, а після – ухвалити остаточне рішення у справі про зґвалтування.