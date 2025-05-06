Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.
Читайте також На Буковині засудили батька, який ґвалтував 3 власних доньок
Зґвалтував доньку своєї співмешканки
До поліції з заявою звернулася мати дівчинки. Правоохоронці встановили, що зґвалтування сталася на початку квітня одному з сіл на Вишгородщині.
Чоловік перебував з донькою своєї співмешканки в одній із кімнат будинку за місцем постійного проживання родини. Він скористався нагодою усамітнення, використав власну перевагу в силі, роздягнув 13-річну дитину та всупереч її волі вчинив дії сексуального характеру.
Чоловік зґвалтував дитину / Фото поліції
Правоохоронці невідкладно провели ряд необхідних процесуальних дій і вилучили речові докази.
Кривднику повідомили про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно особи, яка не досягла 14 років. Це частина 4 статті 152 Кримінального кодексу.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За зґвалтування дитини чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.