На Київщині 50-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку

В одному із сіл на Вишгородщині 50-річний чоловік зґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Йому вже оголосили про підозру й обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

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Зґвалтував доньку своєї співмешканки

До поліції з заявою звернулася мати дівчинки. Правоохоронці встановили, що зґвалтування сталася на початку квітня одному з сіл на Вишгородщині.

Чоловік перебував з донькою своєї співмешканки в одній із кімнат будинку за місцем постійного проживання родини. Він скористався нагодою усамітнення, використав власну перевагу в силі, роздягнув 13-річну дитину та всупереч її волі вчинив дії сексуального характеру.

Чоловік зґвалтував дитину / Фото поліції

Правоохоронці невідкладно провели ряд необхідних процесуальних дій і вилучили речові докази.

Кривднику повідомили про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно особи, яка не досягла 14 років. Це частина 4 статті 152 Кримінального кодексу.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За зґвалтування дитини чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.