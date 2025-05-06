На Київщині 50-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку
- 50-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки в одному з сіл на Вишгородщині.
- Кривднику загрожує до 15 років в'язниці. Зараз він перебуває під вартою.
В одному із сіл на Вишгородщині 50-річний чоловік зґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Йому вже оголосили про підозру й обрали запобіжний захід.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.
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Зґвалтував доньку своєї співмешканки
До поліції з заявою звернулася мати дівчинки. Правоохоронці встановили, що зґвалтування сталася на початку квітня одному з сіл на Вишгородщині.
Чоловік перебував з донькою своєї співмешканки в одній із кімнат будинку за місцем постійного проживання родини. Він скористався нагодою усамітнення, використав власну перевагу в силі, роздягнув 13-річну дитину та всупереч її волі вчинив дії сексуального характеру.
Правоохоронці невідкладно провели ряд необхідних процесуальних дій і вилучили речові докази.
Кривднику повідомили про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно особи, яка не досягла 14 років. Це частина 4 статті 152 Кримінального кодексу.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За зґвалтування дитини чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.