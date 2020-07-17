Слідчий експеримент у справі про зґвалтування 11-річного хлопчика у Львові відбувся 16 липня – рівно через чотири тижні після самого злочину. Але 18-річний підозрюваний у ньому участі не брав, бо не визнає провини.

Слідчий експеримент – тобто, відтворення подій злочину – відбувся у Львові 16 липня за участі слідчих, прокурорів і психолога. Про це розповіли у виданні "Високий замок".

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Потерпілий в деталях розповів усе, що з ним сталося у день зґвалтування, розповідь фіксували на відео. Експеримент почався біля під'їзду, де живе хлопчик, і завершився у хащах, де й відбувся факт злочину.

Підозрюваний від участі в експерименті відмовився, бо не визнає своєї провини. Адвокати радять йому взагалі нічого про той день не розповідати.

Батько малого розповів журналістам, що "під час слідчого експерименту син тримався добре". Він розуміє, що це потрібно для правосуддя. Однак родину загалом виснажує тривалий процес досудового слідства.

Адвокат родини при цьому запевняє, що процес рухається у правильному напрямі. Випадок вважає не лише резонансним, а й очевидним. Тож суд просто не зможе стати не на бік потерпілої родини.

Коротко про зґвалтування підлітка у Львові

Про злочин стало відомо 18 червня. Цього дня 11-річного хлопця заманив до безлюдної місцини інший хлопець та зґвалтував малого. Підозрюваним у справі є 18-річний Мирослав Мартинюк. Сам він провину не визнав, однак вже відбулося упізнання у справі й саме на нього потерпілий вказав як на свого кривдника.

Підозрюваний – син заможних батьків, потерпіла родини Яцківих остерігалася, що справу можуть "злити". Тож усією сім'єю, причому з вирішальним голосом сина, ухвалили за будь-яку ціну боротися за справедливе розслідування, суд та покарання винного. Саме тому вони виступили зі своєю історією публічно, хоча подібні випадки частіше замовчують.