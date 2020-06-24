Цими днями минає місяць з моменту зґвалтування поліцейськими жінки у Кагарлику. Тоді двоє копів знущались, катували місцеву жительку. Правоохоронці наразі проходять атестацію на відповідність займаним посадам, однак до стеження не долучили представників громади. За словами адвокатів постраждалої, справу взагалі затягують.

Що думає громада про роботу місцевих копів та чи відбулися зміни у їхньому житті – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Зґвалтування у Кагарлику: нова адвокатка потерпілої розповіла про її стан

Жителі Кагарлика говорять, що перші 2 тижні після інциденту у відділку поліції було дійсно моторошно – зокрема, важко було і в психологічному плані. Зараз все трохи спокійніше, проте довіри до місцевих правоохоронців немає.

"Спочатку все було на нервах. А зараз, як було, так і лишилося", – сказав один з місцевих мешканців.

Громаду не долучили до стеження за атестацією

Про відсутність кардинальних змін каже і місцевий активіст Максим. За його спостереженнями, суспільство покращення в роботі правоохоронної системи не бачить. Окрім того, активіст обурений, що до атестаційної комісії правоохоронців не долучили жодного спостерігача із громади.

"Дійсно, є працівники поліції, від яких хотіли б почути відповіді на багато запитань. Є звісно й ті, до яких питань немає. Але загалом для того, аби відбувся діалог – хотілося б, аби запитали думку людей. Ми, на жаль, зараз цього не побачили. Минув місяць часу – і змін не відбулося. Я думаю, що їх і не відбудеться через те, що або реформа робиться швидко, або вона не робиться взагалі", – пояснив місцевий житель Максим Воловенко.

Коли будуть відомі результати атестації

Хто залишиться, а кого звільнять – стане відомо після 3 липня. Саме тоді завершиться перевірка поліцейських. За словами тимчасового очільника Дмитра Литвина, керівника у відділі поліції, можливо, не буде взагалі. На його думку, за місяць особовий склад став більш вмотивованим.

"Особовий склад, як на мене, зараз є бойовим. Це нормальна робоча одиниця. Практично майже ні до кого немає питань. Бачу, що весь колектив повірив у себе, повірив, що може щось позитивне відбуватися. Мені здається, що всі налаштовані на нормальний робочий лад", – зазначив тимчасовий очільник Дмитро Литвин.

Читайте також Зґвалтування у Кагарлику: все було ще жорсткіше і страшніше

Поки поліцейських перевіряють, сумнозвісний відділок поліції спорожнів. На робочих місцях лише деякі співробітники. За словами поліцейського Володимира, який у відділку працює 2 тижні, його не надто бентежить ситуація, яка тут відбулась.

"Особисто мене нічого не бентежило. Так склалося. В ситуації ні керівники, ніхто інший не винен. А от ті люди (які вчинили злочин – 24 канал) понесуть покарання згідно з законом", – сказав співробітник Кагарлицького відділу поліції Володимир.

Жінці так і не надали охорону, процес затягують

Нині вже колишні поліцейські – Сергій Сулима та Микола Кузів – за ґратами. Їхню справу перекваліфікували на тортури. Вони ґвалтували, били, знущались над жінкою, яку викликали в поліцію як свідка. Сама жертва вдома, а за місяць їй так і не надали охорону. Процес бюрократично затягують, кажуть її адвокати. Троє відомих юристок взялися захищати жінку, бо вважають справу вкрай важливою.

Це маркерна справа, яка може показати, наскільки свавільні можуть бути державні і правоохоронні органи, які покликані захищати закон. Справа, яка може показати, що така насильницька поведінка не просто неприпустами, а що повинні люди нести максимальну відповідальність,

– наголосила адвокатка постраждалої від дій поліцейських Тетяна Козаченко.

Сама 25-річна Неля має на пресконференції розповісти деталі справи 25 червня. Саме тоді виповнюється місяць, як країна дізналась про те, що відбулося у відділку поліції на Київщині.