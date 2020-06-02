У журналі відвідування відділку поліції у Кагарлику, де зґвалтували та побили молоду жінку, немає інформації про тих, хто приходив туди в день скоєння злочину.

Чергові нібито не записали дані про людину, яку зафіксувала камера відеоспостереження. Про це адвокат зґвалтованої дівчини Євген Мельниченко повідомив у коментарі ТСН.

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Мельниченко запевнив, що перевіряв журнал відвідувань. Крім цього, він підкреслив: чергові могли і не чути, що відбувається у відділку. Адже вони перебували у черговій частині: між нею та кабінетами відділення – 3 дверей.

Адвокат потерпілої також наголосив, що постійно підтримує зв'язок зі слідчим та очікує на зустріч з ним, аби ознайомитися із матеріалами справи. "Наразі призначені експертизи. Щоб їх закінчити, потрібен час", – пояснив він.



Підозрювані Сергій Сулима та Микола Кузів / Фото з фейсбука Мельниченка

За словами Мельниченка, підозрювані у зґвалтуванні правоохоронці залякали дівчину. Вони сподівалися, що про їх злочин ніхто не дізнається – сказали, що вб'ють, якщо вона на них поскаржиться.

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Адвокат також розповів про стан потерпілої. "Вона налякана, наразі у шоковому стані. Ми вирішуємо питання про психологів. Є страх, що можуть помститися, але потерпіла більше переживає за свою дитину", – зазначив він.

Зґвалтування в Кагарлику: основне

23 травня 26-річну жінку викликали на допит в поліцію як свідка у Кагарлику. Але замість допиту її побили та неодноразово ґвалтували протягом дев'яти годин двоє місцевих поліцейських. Відповідну заяву жінка подала у поліцію наступного дня.

25 травня за підозрою в зґвалтуванні затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції Київщини: 35-літнього начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму.



Гучні справи про злочини поліцейських / Інфографіка 24 каналу