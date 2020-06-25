Зґвалтування в Кагарлику: потерпілій надали цілодобову охорону
26-річній жінці, яку зґвалтували у Кагарлику, забезпечили цілодобову охорону. Окрім цього, у її будинку також встановили тривожну кнопку виклику поліції.
Про це повідомила прессекретарка Національної поліції Київської області Віталіна Грохольська у коментарі РБК-Україна. Вона зазначила, що жертві забезпечили охорону з 25 червня 2020 року.
Читайте також Зґвалтування в Кагарлику: відома дата остаточної ліквідації відділу поліції, де трапився скандал
Грохольська зазначила, що наказ про надання охорони підписали ще 17 червня.
Організація забезпечення – на полку поліції особливого призначення Київської області,
– сказала Грохольська.
Вона уточнила, поліція цілодобово охороняє жертву і в будинку, де та проживає, і за його межами.
Також управління поліції встановило тривожну кнопку у будинку потерпілої. Жінка може натиснути її тоді, коли буде в небезпеці, і поліцейські одразу приїдуть на виклик. "Ця кнопка виведена на телефон "102". В разі чого, буде реагувати. Кнопка це для форс-мажору. А так, вони постійно присутні і вдень, і вночі ", – пояснила Грохольська.
Що відомо про зґвалтування у Кагарлику?Жінка звернулася до лікарні 24 травня 2020 року. Вона заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями. Як з'ясували пізніше, напередодні, 23 травня, її викликали в Кагарлицьке відділення поліції на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
У злочині підозрюють 35-річного начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму. Поліцейських звільнили з органів та взяли під варту.