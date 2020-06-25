26-річній жінці, яку зґвалтували у Кагарлику, забезпечили цілодобову охорону. Окрім цього, у її будинку також встановили тривожну кнопку виклику поліції.

Про це повідомила прессекретарка Національної поліції Київської області Віталіна Грохольська у коментарі РБК-Україна. Вона зазначила, що жертві забезпечили охорону з 25 червня 2020 року.

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Грохольська зазначила, що наказ про надання охорони підписали ще 17 червня.

Організація забезпечення – на полку поліції особливого призначення Київської області,

– сказала Грохольська.

Вона уточнила, поліція цілодобово охороняє жертву і в будинку, де та проживає, і за його межами.

Також управління поліції встановило тривожну кнопку у будинку потерпілої. Жінка може натиснути її тоді, коли буде в небезпеці, і поліцейські одразу приїдуть на виклик. "Ця кнопка виведена на телефон "102". В разі чого, буде реагувати. Кнопка це для форс-мажору. А так, вони постійно присутні і вдень, і вночі ", – пояснила Грохольська.

До теми. Адвокатка потерпілої у справі зґвалтування у Кагарлику Олена Сотник нещодавно розповідала в ефірі 24 каналу, що відсутність охорони для потерпілої є великою проблемою. Саме через це жінка та її рідні живуть у страху, адже через погрози бояться навіть вийти на вулицю. На пресконференції, яка відбулась сьогодні, 25 червня 2020 року, Сотник зазначила, що жінці погрожують ще з 13 травня