Микола Кузів та Сергій Сулима, яких підозрюють у зґвалтуванні жінки відділку поліції Кагарлика були не місцевими. До того ж, завжди трималися осторонь своїх колег.

Таку інформацію адвокат потерпілої Євген Мельниченко отримав від одного із працівників Кагарлицького відділення поліції. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Адвокат пояснив: коли перебував під відділком, до нього підійшов черговий поліцейський, аби перевірити, що за машина стоїть під будівлею. Чоловік, який працює в поліції Кагарлика вже 19 років, розповів, що у день скоєння злочину був у відпустці.

За його словами, підозрювані у зґвалтуванні 25-річної жінки під час служби "варилися собі самі окремо". Поліцейський впевнений, що його колишні співробітники повинні бути покарані.

Відділення поліції в Кагарлику перетворилося в місце заслання для сумнівних поліцейських, якими "розбавляли" місцевих. Каже, що ніколи б не вчинив такого і в щоці від скоєного "колегами",

– додав Мельниченко.

А також зазначив: наразі його співрозмовник чекає переатестації, а поки, попри все, вірить в те, що поліція буде місцем гордості, а не місцем недовіри та невизначеності.

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