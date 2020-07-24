Сьогодні Нелі Погребицька, жертва зґвалтування у поліцейському відділку в Кагарлику на Київщині, перебуває в гарному настрої та вже є не також розгубленою. Крім того, жінці активно допомагають благодійники.

Зміни в житті Нелі Погребицької після зґвалтування

Про це розповіла відома телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна. На початку липн вона оголосила, що бере під опіку Нелі та висвітлюватиме її історію в публічному просторі. Ділиться усім Єфросиніна в інстаграмі.

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За словами ведучої, зараз за цією справою тривають експертизи, перехресні допити, детектор брехні. Останній як підозрбвана проходить і Неля.

За неї борються адвокати, їй допомагають благодійні фонди, які знайшли їй соціальну квартиру та ліки, прописані через особливості її здоров'я після інциденту. Ми з друзям обстежили її у професіоналів в хорошій клініці, і зараз вона буде приймати терапію,

– зазначила Єфросиніна.

Вона додала, що доньку Нелі фонд "Твоя опора" взяв на додіагностику діагнозу, який дитині поставили кілька років тому.

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