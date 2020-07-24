Зґвалтування в Кагарлику: як сьогодні живе жертва Нелі Погребицька
Сьогодні Нелі Погребицька, жертва зґвалтування у поліцейському відділку в Кагарлику на Київщині, перебуває в гарному настрої та вже є не також розгубленою. Крім того, жінці активно допомагають благодійники.
Зміни в житті Нелі Погребицької після зґвалтування
Про це розповіла відома телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна. На початку липн вона оголосила, що бере під опіку Нелі та висвітлюватиме її історію в публічному просторі. Ділиться усім Єфросиніна в інстаграмі.
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За словами ведучої, зараз за цією справою тривають експертизи, перехресні допити, детектор брехні. Останній як підозрбвана проходить і Неля.
За неї борються адвокати, їй допомагають благодійні фонди, які знайшли їй соціальну квартиру та ліки, прописані через особливості її здоров'я після інциденту. Ми з друзям обстежили її у професіоналів в хорошій клініці, і зараз вона буде приймати терапію,
– зазначила Єфросиніна.
Вона додала, що доньку Нелі фонд "Твоя опора" взяв на додіагностику діагнозу, який дитині поставили кілька років тому.
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Основне про зґвалтування в Кагарлику
- Двоє правоохоронців із Кагарлицького відділку поліції били та ґвалтували 26-річну місцеву мешканку 23 травня. Тоді у відділку поліції був ще один чоловік, якого також побили.
- Вранці 25 числа 35-річного начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму затримали.
- Їх одразу звільнили з правоохоронних органів. Кагарлицьке відділення ліквідували.
- Обом підозрюваним 26 травня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Вони своєї провини не визнають.
- ДБР встановило ще двох працівників поліції з кагарлицького відділення, причетних до катувань. Уже 3 липня суд обрав для них запобіжні заходи: одному – цілодобовий домашній арешт, другому – утримання під вартою.