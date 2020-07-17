У Миколаєві 17 липня суд обирає запобіжний захід 29-річному колишньому ювенальному інспектору Одеської поліції Михайлу Положенцеву. Його звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Слухання відбувається у Заводському суді Миколаєва. Засідання проходить у закритому режимі. Наразі суддя пішов у нарадчу кімнату, повідомляє "ТСН".

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Що кажуть прокурори та сам підозрюваний

Слідчі прокурори наполягають, що в них є докази того, що Положенцев мав близкість із потерпілою. Деталі вони наразі не розголошують.

Водночас адвокат поліцейського наполягає, що його треба відпустити під особисте зобов'язання.

Сам підозрюваний запевняє, що нікого не ґвалтував.

Я нікого не ґвалтував, такого не було. Давайте на цьому закінчимо мої коментарі. Далі слідчі розбиратимуться,

– сказав він.

Що загрожує інспектору

Слідчі ДБР 15 липня повідомили поліцейському про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Що відомо про зґвалтування дівчини-підлітка в Одесі

Неповнолітня дівчина познайомилася з правоохоронцем наприкінці січня 2020 року, коли до поліції звернулася її матір із заявою про зникнення доньки після конфлікту. Поліцейські склали щодо матері адміністративний протокол, а з її донькою провели бесіду.

11 лютого правоохоронець, який на той час працював на посаді інспектора сектору ювенальної превенції в Одесі, змусив дівчину поїхати до нього додому, де ймовірно зґвалтував її. Після цього він відвіз її на зупинку громадського транспорту.

Після цього він відвіз її на зупинку громадського транспорту. За словами дівчини, спочатку вона боялась заявляти на правоохоронця. Не вірила, що справу будуть розслідувати. Але за кілька днів розповіла про все своєму вчителю. Саме він переконав її звернутися із заявою до правоохоронців.

Що відомо про Михайла Положенцева? Йому 29 років, у нього дві освіти – психолога та поліцейського-криміналіста. Першу освіту він отримав в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Ушинського. А другу в Одеському державному університеті внутрішніх справ.



Положенцев 12 років відслужив в органах внутрішніх справ Одеси, а звільнився звідти в квітні 2020 року у званні капітана (коли слідство у справі про зґвалтування вже йшло). Деякий час шукав нову роботу і перебував за кордоном – в Молдові.



Михайло Положенцев / Фото Detective-info