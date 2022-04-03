Так, очільниця посольства Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що армія РФ свідомо використовує зґвалтування як зброю. У такий спосіб вона відреагувала на повідомлення зі звільнених від окупації територій.

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Зґвалтування стало зброєю російської армії

Зґвалтування – це знаряддя війни. Хоча ми ще не знаємо повної міри його використання в Україні, вже зрозуміло, що він був частиною російського арсеналу,

– написала Сімонс.

Вона підкреслила, що жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчат на очах у їхніх родин, як свідомий акт підкорення.

Сімонс окремо наголосила, що є досить доказів, щоб говорити про свідомі та схвалені армією дії, а не про поодинокі злочини.

Крім того, нагадала, що зґвалтування є воєнним злочином, що підлягає покаранню за міжнародним правом.

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