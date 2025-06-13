Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генпрокурора та Сумську обласну прокуратуру. На рішення суду обвинувачений чекав під вартою.

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Що відомо про злочин

Чоловік тривалий час проживав у одному з населених пунктів Охтирського району разом із жінкою та її малолітньою донькою. У липні 2019 року він зґвалтував 12-річну дівчинку.

Відтоді обвинувачений неодноразово вчиняв щодо неї сексуальне насильство. Постраждала наважилась розповісти про пережите лише в січні 2023 року, її матір звернулася до правоохоронців.

Після затримання чоловіка з'ясувалося, що він ґвалтував не лише свою падчерку, а з серпня 2022 року – і її 15-річну подружку.

Вироком суду чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі. Прокуратура наполягала на довічному покаранні, відтак буде оскаржувати це рішення,

– зазначили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, в Черкаській області до довічного ув'язнення засудили керівника аматорського ансамблю, який у червні 2024 року зґвалтував і вбив 10-річну дівчинку. Він не визнав своєї провини.