На Сумщині засудили чоловіка, який систематично ґвалтував малолітню падчерку та її подругу

На Сумщині до 15 років позбавлення волі засудили 39-річного чоловіка, що систематично ґвалтував свою малолітню падчерку та її подружку. Він погрожував дівчатам фізичною розправою, якщо ті розкажуть комусь про насилля.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генпрокурора та Сумську обласну прокуратуру. На рішення суду обвинувачений чекав під вартою.

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Що відомо про злочин

Чоловік тривалий час проживав у одному з населених пунктів Охтирського району разом із жінкою та її малолітньою донькою. У липні 2019 року він зґвалтував 12-річну дівчинку.

Відтоді обвинувачений неодноразово вчиняв щодо неї сексуальне насильство. Постраждала наважилась розповісти про пережите лише в січні 2023 року, її матір звернулася до правоохоронців.

Після затримання чоловіка з'ясувалося, що він ґвалтував не лише свою падчерку, а з серпня 2022 року – і її 15-річну подружку.

Вироком суду чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі. Прокуратура наполягала на довічному покаранні, відтак буде оскаржувати це рішення,

– зазначили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, в Черкаській області до довічного ув'язнення засудили керівника аматорського ансамблю, який у червні 2024 року зґвалтував і вбив 10-річну дівчинку. Він не визнав своєї провини.