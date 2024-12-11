Таке рішення ухвалили 11 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

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Чому справу можуть почати слухати повторно

Раніше суддю Старобільського районного суду Луганської області Олександра Пелиха безстроково відрядили до Воловецького районного суду Закарпатської області. Протягом останнього року він слухав справу про зґвалтування 14-річної дівчинки трьома неповнолітніми, яке сталося ще у 2021 році.

У юридичній компанії Міллер, яка представляє інтереси потерпілої, кажуть, що внаслідок такого рішення, ймовірно, доведеться починати справу з самого початку.

Це означатиме нові випробування для потерпілої, повторну травматизацію та порушення її права на розгляд справи в розумні строки,

– кажуть адвокати компанії.

Варто зазначити, що попереднє рішення, яке звільнило обвинувачених від відбування покарання з випробувальним терміном, скасував Закарпатський апеляційний суд.

Нагадаємо, що злочин стався в серпні 2021 року. Троє жителів села Верхні Ворота Закарпатської області зґвалтували 14-річну дівчину. Підлітки зняли це на відео, щоб шантажувати потерпілу, а потім завантажили відео в інтернет.