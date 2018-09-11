Зґвалтування хасидами неповнолітньої: поліція Умані спростовує інформацію

Поліція Умані спростовує інформацію про зґвалтування хасидами неповнолітньої. Новину напередодні розповсюдив місцевий сайт.

Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

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Мовляв, група паломників на підпидку, запросила 15-річну дівчину долучитись до їх компанії. Вона приєдналася до святкування, а згодом чоловіки її згвалтували. В поліції ж кажуть, що жодних повідомлень про скоєне до поліції не надходило.

9-10 вересня до поліції Умані взагалі не надходило жодного повідомлення про будь-яке зґвалтування. Тобто ця інформація надумана, немає ніякого підтвердження. Дрібні правопорушення є, на них була відповідна реакція, але загалом святкування пройшло спокійно,

– зазначив речник поліції Черкащини Дмитро Грищенко.